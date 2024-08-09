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Против мотоциклиста, пнувшего сотрудника ДПС в Москве, завели дело

Против мотоциклиста, пнувшего сотрудника ДПС в Москве, завели дело - РИА Новости, 09.08.2024

Против мотоциклиста, пнувшего сотрудника ДПС в Москве, завели дело

Против мотоциклиста, который, пнул сотрудника ДПС, пытаясь скрыться с места ДТП, при котором он сбил женщину, завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:49

2024-08-09T20:49

2024-08-09T20:49

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Против мотоциклиста, который, пнул сотрудника ДПС, пытаясь скрыться с места ДТП, при котором он сбил женщину, завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что мотоциклист пнул сотрудника ДПС в центре Москвы в попытке скрыться с места ДТП, при котором он же сбил женщину. Выяснилось, что фигурант - мотопутешественник. "В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сказал собеседник агентства.

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происшествия, москва, россия, дтп