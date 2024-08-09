https://ria.ru/20240809/donetsk-1965153171.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела, поврежден многоквартирный дом, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:37

2024-08-09T12:37

2024-08-09T12:37

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Мужчина получил ранение в Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела, поврежден многоквартирный дом, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): по улице Школьной пострадал мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении представительства. В нем отмечается, что по улице Великоанадольской обстрел повредил также многоквартирный дом. Ранее ведомство сообщало, что с 01.25 до 8.35 мск по Петровскому району Донецка было выпущено 29 снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия