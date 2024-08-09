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Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 09.08.2024
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков поручил к началу ноября закончить восстановительные работы в доме,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:38
2024-08-09T22:38
2024-08-09T22:38
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков поручил к началу ноября закончить восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске. В ночь на понедельник глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции. Позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей на выплаты пострадавшим. "Темпы восстановительных работ очень низкие. Совместными усилиями с администрацией района и департаментом строительства края мы должны сделать все, чтобы к началу ноября жители вернулись в свои квартиры", - приводит слова Штрикова Telegram-канал министерства. Уже на следующей неделе начнется установка остекления на дом по адресу: улица Азовская, 3. В пятом доме, который пострадал больше всего, продолжается демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к кровельным работам. По данным министерства, в пункте временного размещения в спортивном комплексе остаются 22 человека.
https://ria.ru/20240809/elektrosnabzhenie-1965306564.html
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происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, жилье
Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Жилье
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске
Поврежденный при атаке БПЛА дом в Приморско-Ахтарске могут восстановить к ноябрю