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Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 09.08.2024
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22:38 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/dom-1965308482.html
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 09.08.2024
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков поручил к началу ноября закончить восстановительные работы в доме,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:38
2024-08-09T22:38
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
жилье
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков поручил к началу ноября закончить восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске. В ночь на понедельник глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции. Позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей на выплаты пострадавшим. "Темпы восстановительных работ очень низкие. Совместными усилиями с администрацией района и департаментом строительства края мы должны сделать все, чтобы к началу ноября жители вернулись в свои квартиры", - приводит слова Штрикова Telegram-канал министерства. Уже на следующей неделе начнется установка остекления на дом по адресу: улица Азовская, 3. В пятом доме, который пострадал больше всего, продолжается демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к кровельным работам. По данным министерства, в пункте временного размещения в спортивном комплексе остаются 22 человека.
https://ria.ru/20240809/elektrosnabzhenie-1965306564.html
https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html
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происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев, жилье
Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев, Жилье
Стало известно, когда восстановят поврежденный дом в Приморско-Ахтарске

Поврежденный при атаке БПЛА дом в Приморско-Ахтарске могут восстановить к ноябрю

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков поручил к началу ноября закончить восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.
В ночь на понедельник глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции. Позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Вчера, 22:16
Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей на выплаты пострадавшим.
«
"Темпы восстановительных работ очень низкие. Совместными усилиями с администрацией района и департаментом строительства края мы должны сделать все, чтобы к началу ноября жители вернулись в свои квартиры", - приводит слова Штрикова Telegram-канал министерства.
Уже на следующей неделе начнется установка остекления на дом по адресу: улица Азовская, 3. В пятом доме, который пострадал больше всего, продолжается демонтаж разрушенных конструкций и подготовка к кровельным работам.
По данным министерства, в пункте временного размещения в спортивном комплексе остаются 22 человека.
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ПроисшествияКраснодарский крайПриморско-АхтарскВениамин КондратьевЖилье
 
 
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