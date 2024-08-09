https://ria.ru/20240809/dogovor-1965264737.html

В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов

В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов - РИА Новости, 09.08.2024

В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, после чего они будут обязаны покинуть Россию, РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:45

общество

россия

челябинская область

леонид слуцкий (политик)

алексей текслер

лдпр

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, после чего они будут обязаны покинуть Россию, если вновь не устроятся на работу за 20 дней, соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. О подготовленном депутатами ЛДПР законопроекте Слуцкий сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. "Обсудили с Алексеем Леонидовичем ряд тем, в том числе регулирование пребывания в России трудовых мигрантов. Для Челябинской области, как и для большинства регионов, эта проблема архиважна. И надо отметить, что руководство области с этой проблемой успешно борется. Однако количество нелегально работающих иностранцев всё еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов", - приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР. В проекте сказано, что по истечении договора мигрант будет обязан покинуть страну, если не найдет работу за 20 суток, добавил депутат. По словам Слуцкого, законопроектом также предусматривается депортация иностранца за свой счет в случае, если он не исполнит обязанность по добровольному отъезду из России через 20 суток после истечения годичного трудового договора. Законопроект перед внесением в Государственную Думу будет направлен на заключение в правительство РФ в пятницу. На сегодняшний день в России трудовой договор с иностранцем может быть заключен как на срочной, так и на бессрочной основе.

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html

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общество, россия, челябинская область, леонид слуцкий (политик), алексей текслер, лдпр