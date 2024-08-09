Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 09.08.2024 (обновлено: 18:45 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/dogovor-1965264737.html
В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов
В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов - РИА Новости, 09.08.2024
В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, после чего они будут обязаны покинуть Россию, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:45
общество
россия
челябинская область
леонид слуцкий (политик)
алексей текслер
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:271:2986:1951_1920x0_80_0_0_634eed0697ccb76291fedc5d1ee2de7b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, после чего они будут обязаны покинуть Россию, если вновь не устроятся на работу за 20 дней, соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. О подготовленном депутатами ЛДПР законопроекте Слуцкий сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. "Обсудили с Алексеем Леонидовичем ряд тем, в том числе регулирование пребывания в России трудовых мигрантов. Для Челябинской области, как и для большинства регионов, эта проблема архиважна. И надо отметить, что руководство области с этой проблемой успешно борется. Однако количество нелегально работающих иностранцев всё еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов", - приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР. В проекте сказано, что по истечении договора мигрант будет обязан покинуть страну, если не найдет работу за 20 суток, добавил депутат. По словам Слуцкого, законопроектом также предусматривается депортация иностранца за свой счет в случае, если он не исполнит обязанность по добровольному отъезду из России через 20 суток после истечения годичного трудового договора. Законопроект перед внесением в Государственную Думу будет направлен на заключение в правительство РФ в пятницу. На сегодняшний день в России трудовой договор с иностранцем может быть заключен как на срочной, так и на бессрочной основе.
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, челябинская область, леонид слуцкий (политик), алексей текслер, лдпр
Общество, Россия, Челябинская область, Леонид Слуцкий (политик), Алексей Текслер, ЛДПР
В ЛДПР предложили ограничить срок трудового договора для мигрантов

Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для мигрантов одним годом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для иностранных граждан одним годом, после чего они будут обязаны покинуть Россию, если вновь не устроятся на работу за 20 дней, соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР.
О подготовленном депутатами ЛДПР законопроекте Слуцкий сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами
9 июля, 22:00
«
"Обсудили с Алексеем Леонидовичем ряд тем, в том числе регулирование пребывания в России трудовых мигрантов. Для Челябинской области, как и для большинства регионов, эта проблема архиважна. И надо отметить, что руководство области с этой проблемой успешно борется. Однако количество нелегально работающих иностранцев всё еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов", - приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР.
В проекте сказано, что по истечении договора мигрант будет обязан покинуть страну, если не найдет работу за 20 суток, добавил депутат.
По словам Слуцкого, законопроектом также предусматривается депортация иностранца за свой счет в случае, если он не исполнит обязанность по добровольному отъезду из России через 20 суток после истечения годичного трудового договора.
Законопроект перед внесением в Государственную Думу будет направлен на заключение в правительство РФ в пятницу.
На сегодняшний день в России трудовой договор с иностранцем может быть заключен как на срочной, так и на бессрочной основе.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Госдуму внесли проект о депортации иностранцев за незнание русского языка
22 июля, 01:08
 
ОбществоРоссияЧелябинская областьЛеонид Слуцкий (политик)Алексей ТекслерЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала