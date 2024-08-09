https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html

В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 09.08.2024

В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:45

2024-08-09T14:45

2024-08-09T15:10

в мире

нью-йорк (город)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

торецк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Действительно, у нас серьезные успехи. Противник пробовал контратаковать в районе Нью-Йорка - это южнее Торецка, но его попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия", - сказал он.Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.

https://ria.ru/20240806/toretsk-1958604265.html

нью-йорк (город)

донецкая народная республика

торецк

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в мире, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы рф