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В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 09.08.2024
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:45
2024-08-09T14:45
2024-08-09T15:10
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Действительно, у нас серьезные успехи. Противник пробовал контратаковать в районе Нью-Йорка - это южнее Торецка, но его попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия", - сказал он.Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240806/toretsk-1958604265.html
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в мире, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы рф
В мире, Нью-Йорк (город), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Торецк, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
Кимаковский: ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении