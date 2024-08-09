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В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 09.08.2024 (обновлено: 15:10 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/dnr-1965201453.html
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком - РИА Новости, 09.08.2024
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком
Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:45
2024-08-09T15:10
в мире
нью-йорк (город)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
торецк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Действительно, у нас серьезные успехи. Противник пробовал контратаковать в районе Нью-Йорка - это южнее Торецка, но его попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия", - сказал он.Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240806/toretsk-1958604265.html
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в мире, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы рф
В мире, Нью-Йорк (город), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Торецк, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о плачевном положении ВСУ между Нью-Йорком и Торецком

Кимаковский: ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении, ВС РФ продолжают давить противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Действительно, у нас серьезные успехи. Противник пробовал контратаковать в районе Нью-Йорка - это южнее Торецка, но его попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия", - сказал он.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации.
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНью-Йорк (город)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы РФ
 
 
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