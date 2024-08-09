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Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории
Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории - РИА Новости, 09.08.2024
Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории
Сводный отряд из 64 пиротехников отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики для разминирования территории, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:31
2024-08-09T06:31
2024-08-09T10:39
россия
луганская народная республика
донской
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сводный отряд из 64 пиротехников отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики для разминирования территории, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На два месяца в служебную командировку в Донецкую и Луганскую Народные Республики оправится сводный отряд МЧС России из 64 пиротехников, 16 единиц техники и четыре робототехнические машины разминирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что пиротехники из Центра "Лидер", Ногинского, Донского, Волжского, Сибирского, Уральского спасательных центров и из Севастополя ранее работали в новых регионах. Сводный отряд МЧС РФ вновь сменит личный состав, выполняющий сейчас поставленные задачи на территориях ДНР и ЛНР. Там сотрудники МЧС будут работать до середины октября, им предстоит пройти территорию, вручную и с помощью техники очистив ее от мин. "Наши специалисты будут выполнять задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Это ответственная, важная и рискованная миссия, благодаря которой жизнь мирного населения становится безопаснее", - подчеркнул глава МЧС РФ Александр Куренков.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донской, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Луганская Народная Республика, Донской, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории
Сводный отряд из 64 пиротехников отправился в ДНР и ЛНР для разминирования