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Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории

Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории - РИА Новости, 09.08.2024

Отряд МЧС отправился в ДНР и ЛНР для разминирования территории

Сводный отряд из 64 пиротехников отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики для разминирования территории, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:31

2024-08-09T06:31

2024-08-09T10:39

россия

луганская народная республика

донской

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сводный отряд из 64 пиротехников отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики для разминирования территории, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На два месяца в служебную командировку в Донецкую и Луганскую Народные Республики оправится сводный отряд МЧС России из 64 пиротехников, 16 единиц техники и четыре робототехнические машины разминирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что пиротехники из Центра "Лидер", Ногинского, Донского, Волжского, Сибирского, Уральского спасательных центров и из Севастополя ранее работали в новых регионах. Сводный отряд МЧС РФ вновь сменит личный состав, выполняющий сейчас поставленные задачи на территориях ДНР и ЛНР. Там сотрудники МЧС будут работать до середины октября, им предстоит пройти территорию, вручную и с помощью техники очистив ее от мин. "Наши специалисты будут выполнять задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Это ответственная, важная и рискованная миссия, благодаря которой жизнь мирного населения становится безопаснее", - подчеркнул глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html

россия

луганская народная республика

донской

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россия, луганская народная республика, донской, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)