https://ria.ru/20240809/dnr-1965076868.html

В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области

В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области

Жители ДНР зажгли 2 тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ на регион, рассказал журналистам представитель "Движения... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:54

2024-08-09T00:54

2024-08-09T10:46

курская область

россия

донецкая народная республика

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

общество

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Жители ДНР зажгли 2 тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ на регион, рассказал журналистам представитель "Движения Первых" Артем Балан. "Сегодня жители Мангушского района и активисты "Движения Первых" приехали на место, которое восстановлено Курским шеф-регионом, чтобы выложить из свечей надпись "Курск, мы с тобой". Эта надпись выкладывается в знак солидарности с жителями Курской области, в знак того, что народ нашей республики поддерживает Курскую область и готов помочь любым способом. Около двух тысяч свечей сегодня мы постараемся выложить", - рассказал Балан. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html

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курская область, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, общество