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В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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00:54 09.08.2024 (обновлено: 10:46 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/dnr-1965076868.html
В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области
В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области
Жители ДНР зажгли 2 тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ на регион, рассказал журналистам представитель "Движения... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:54
2024-08-09T10:46
курская область
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Жители ДНР зажгли 2 тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ на регион, рассказал журналистам представитель "Движения Первых" Артем Балан. "Сегодня жители Мангушского района и активисты "Движения Первых" приехали на место, которое восстановлено Курским шеф-регионом, чтобы выложить из свечей надпись "Курск, мы с тобой". Эта надпись выкладывается в знак солидарности с жителями Курской области, в знак того, что народ нашей республики поддерживает Курскую область и готов помочь любым способом. Около двух тысяч свечей сегодня мы постараемся выложить", - рассказал Балан. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html
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курская область, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Общество
В ДНР зажгли две тысячи свечей в поддержку жителей Курской области

В ДНР зажгли две тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области

© Фото : Движение Первых | Мангуш/ВКонтактеНадпись из свечей "Курск, мы с тобой" в Мангушском районе ДНР в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ 9 августа 2024
Надпись из свечей Курск, мы с тобой в Мангушском районе ДНР в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Движение Первых | Мангуш/ВКонтакте
Надпись из свечей "Курск, мы с тобой" в Мангушском районе ДНР в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ 9 августа 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Жители ДНР зажгли 2 тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области после атаки ВСУ на регион, рассказал журналистам представитель "Движения Первых" Артем Балан.
«
"Сегодня жители Мангушского района и активисты "Движения Первых" приехали на место, которое восстановлено Курским шеф-регионом, чтобы выложить из свечей надпись "Курск, мы с тобой". Эта надпись выкладывается в знак солидарности с жителями Курской области, в знак того, что народ нашей республики поддерживает Курскую область и готов помочь любым способом. Около двух тысяч свечей сегодня мы постараемся выложить", - рассказал Балан.
Акция поддержки жителей Курской области в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
Вчера, 00:15
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Кубанская столица поддержала жителей Курской области, где введён режим ЧС из-за ударов со стороны киевского режима. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 00:39
 
Курская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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