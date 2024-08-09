https://ria.ru/20240809/dnepr-1965108045.html

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 09.08.2024

Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:19

2024-08-09T09:19

2024-08-09T13:08

специальная военная операция на украине

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным Икс."Противник около четырех часов утра предпринял масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Наша разведка отследила действия противника еще на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери", — сказал военный.По его словам, украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Российские бойцы уничтожили часть плавсредств в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.При этом две десантные лодки и два катера огневого прикрытия противника сумели подойти близко к берегу."В ходе высадки часть десанта украинской армии подорвались на минах. Высадившиеся на берег украинское военные были встречены шквальным огнем ВС России. После чего в ходе боя враг предпринял попытку эвакуации своих высадившихся сил с помощью трех подошедших плавсредств. <…> Общие потери украинской армии составили до 12 человек убитыми. Всего высадиться пытались 16 человек", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что одну эвакуационную лодку потопили огнем российской артиллерии, другая была уничтожена, попав под ракетный обстрел, третьей лодке удалось скрыться.Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о сорванных военными попытках украинской армии высадиться на Тендровской косе в регионе.Как уточнял глава субъекта, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники. Российские военные потопили три украинские лодки вместе с экипажем, остальные отступили, понеся потери в живой силе.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965078449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе Видео с Кинбурнской косы в Херсонской области, где отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости 2024-08-09T09:19 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность