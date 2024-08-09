https://ria.ru/20240809/dnepr-1965108045.html
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:19
2024-08-09T09:19
2024-08-09T13:08
специальная военная операция на украине
днепр (город)
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным Икс."Противник около четырех часов утра предпринял масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Наша разведка отследила действия противника еще на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери", — сказал военный.По его словам, украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Российские бойцы уничтожили часть плавсредств в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.При этом две десантные лодки и два катера огневого прикрытия противника сумели подойти близко к берегу."В ходе высадки часть десанта украинской армии подорвались на минах. Высадившиеся на берег украинское военные были встречены шквальным огнем ВС России. После чего в ходе боя враг предпринял попытку эвакуации своих высадившихся сил с помощью трех подошедших плавсредств. <…> Общие потери украинской армии составили до 12 человек убитыми. Всего высадиться пытались 16 человек", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что одну эвакуационную лодку потопили огнем российской артиллерии, другая была уничтожена, попав под ракетный обстрел, третьей лодке удалось скрыться.Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о сорванных военными попытках украинской армии высадиться на Тендровской косе в регионе.Как уточнял глава субъекта, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники. Российские военные потопили три украинские лодки вместе с экипажем, остальные отступили, понеся потери в живой силе.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965078449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965144344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe581f8769ecc1ba9c6000ab28816fce.jpg
Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе
Видео с Кинбурнской косы в Херсонской области, где отражена ночная атака ВСУ, появилось в распоряжении РИА Новости
2024-08-09T09:19
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным Икс.
"Противник около четырех часов утра предпринял масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Наша разведка отследила действия противника еще на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери", — сказал военный.
По его словам, украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Российские бойцы уничтожили часть плавсредств в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.
При этом две десантные лодки и два катера огневого прикрытия противника сумели подойти близко к берегу.
«
"В ходе высадки часть десанта украинской армии подорвались на минах. Высадившиеся на берег украинское военные были встречены шквальным огнем ВС России. После чего в ходе боя враг предпринял попытку эвакуации своих высадившихся сил с помощью трех подошедших плавсредств. <…> Общие потери украинской армии составили до 12 человек убитыми. Всего высадиться пытались 16 человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что одну эвакуационную лодку потопили огнем российской артиллерии, другая была уничтожена, попав под ракетный обстрел, третьей лодке удалось скрыться.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщал о сорванных военными попытках украинской армии высадиться на Тендровской косе в регионе.
Как уточнял глава субъекта, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров: восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, ВСУ применили ударные и разведывательные беспилотники. Российские военные потопили три украинские лодки вместе с экипажем, остальные отступили, понеся потери в живой силе.