https://ria.ru/20240809/dialog-1965308805.html

США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны

США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны - РИА Новости, 09.08.2024

США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны

США в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны двух стран, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:43

2024-08-09T22:43

2024-08-09T22:44

россия

сша

андрей белоусов

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны двух стран, заявили РИА Новости в Пентагоне. "В настоящее время ничего не запланировано", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможности разговора министров обороны РФ и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина в ближайшее время. Предыдущий телефонный разговор Белоусова и Остина 12 июля состоялся по инициативе российской стороны, сообщили ранее в Минобороны РФ. Там отметили, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

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россия

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2024

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россия, сша, андрей белоусов, ллойд остин, министерство обороны сша