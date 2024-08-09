https://ria.ru/20240809/dialog-1965308805.html
США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны
США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны - РИА Новости, 09.08.2024
США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны
США в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны двух стран, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:43
2024-08-09T22:43
2024-08-09T22:44
россия
сша
андрей белоусов
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны двух стран, заявили РИА Новости в Пентагоне. "В настоящее время ничего не запланировано", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможности разговора министров обороны РФ и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина в ближайшее время. Предыдущий телефонный разговор Белоусова и Остина 12 июля состоялся по инициативе российской стороны, сообщили ранее в Минобороны РФ. Там отметили, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
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россия, сша, андрей белоусов, ллойд остин, министерство обороны сша
Россия, США, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны
Пентагон: США сейчас не планируют диалога с Россией на уровне министров обороны