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Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 09.08.2024 (обновлено: 00:22 10.08.2024)
https://ria.ru/20240809/deystviya-1965306447.html
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС
Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-09T22:15
2024-08-10T00:22
украина
россия
вена
курская аэс
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
валерий герасимов
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.Отмечается, что фактов прямого обстрела городе Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, "но сохраняется напряженная ситуация". "Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль", - заключили в представительстве РФ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html
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украина, россия, вена, курская аэс, курская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Вена, Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, В мире
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС

Постпред РФ в Вене: безрассудные действия Киева грозят не только Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
Отмечается, что фактов прямого обстрела городе Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, "но сохраняется напряженная ситуация". "Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль", - заключили в представительстве РФ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВенаКурская АЭСКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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