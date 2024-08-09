https://ria.ru/20240809/deystviya-1965306447.html

Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС

Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024

Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС

Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-09T22:15

2024-08-09T22:15

2024-08-10T00:22

украина

россия

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курская аэс

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

валерий герасимов

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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.Отмечается, что фактов прямого обстрела городе Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, "но сохраняется напряженная ситуация". "Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль", - заключили в представительстве РФ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html

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украина, россия, вена, курская аэс, курская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, в мире