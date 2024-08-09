https://ria.ru/20240809/deystviya-1965306447.html
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС
Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-09T22:15
2024-08-09T22:15
2024-08-10T00:22
украина
россия
вена
курская аэс
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:117:3028:1820_1920x0_80_0_0_a43409986a383908be923cf97b204650.jpg
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Действия, которые предпринимает Украина угрожают мировой атомной отрасли, заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.Отмечается, что фактов прямого обстрела городе Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, "но сохраняется напряженная ситуация". "Безрассудные действия Украины грозят не только российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль", - заключили в представительстве РФ.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html
украина
россия
вена
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965282070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b666f8316c0fa0e34acbb5fab14ed418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вена, курская аэс, курская область, владимир путин, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Вена, Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, В мире
Постпред России в Вене: действия Киева грозят не только Курской АЭС
Постпред РФ в Вене: безрассудные действия Киева грозят не только Курской АЭС