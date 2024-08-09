https://ria.ru/20240809/deti-1965184217.html

Калининградский СК проверит сообщения об издевательствах над детьми

Калининградский СК проверит сообщения об издевательствах над детьми - РИА Новости, 09.08.2024

Калининградский СК проверит сообщения об издевательствах над детьми

Доследственная проверка началась в городе Светлогорске под Калининградом после информации об издевательствах группы подростков над младшими детьми, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:00

2024-08-09T14:00

2024-08-09T14:00

происшествия

светлогорск

россия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Доследственная проверка началась в городе Светлогорске под Калининградом после информации об издевательствах группы подростков над младшими детьми, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Ранее в СМИ сообщалось, что свои издевательства подростки снимают на видео и размещают в закрытом канале в интернете, а органы полиции при этом якобы бездействуют. "По указанию и.о. руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Евгения Николаевича Козырецкого для проверки указанных сведений организована доследственная проверка, проведение которой поручено следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела", - говорится в сообщении. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, ему способствовавших. Кроме того, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц правоохранительных органов. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. Как сообщает в своем Telegram-канале администрация Светлогорска, отдел образования администрации Светлогорского городского округа и администрация школы также обратились в правоохранительные органы. "По данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой в установленные сроки будут приняты процессуальные решения. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решений в рамках полномочий комиссии", - сообщили в администрации. Уточняется, что правоохранительные органы также проинформированы о существовании закрытого Telegram-канала с публикациями видеороликов со сценами насилия с просьбой дать правовую оценку действиям авторов и подписчиков канала.

https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html

https://ria.ru/20240808/kuban-1964911759.html

https://ria.ru/20240314/izdevatelstvo-1932969147.html

светлогорск

россия

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, светлогорск, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область