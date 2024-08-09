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На мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело - РИА Новости, 09.08.2024
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22:09 09.08.2024 (обновлено: 22:14 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/delo-1965305646.html
На мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело
На мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело - РИА Новости, 09.08.2024
На мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело
Против двух мужчин, которые с силой вывели из автобуса 87-летнего пассажира в Москве за его высказывания о ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:09
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Против двух мужчин, которые с силой вывели из автобуса 87-летнего пассажира в Москве за его высказывания о ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В Telegram ранее распространилось видео, на котором двое взрослых мужчин, выражаясь матом и с силой заламывая руки пожилому мужчине, вывели его из автобуса якобы из-за его высказываний о ЧВК "Вагнер". При этом некая женщина пыталась остановить мужчин и помочь пенсионеру. "Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, telegram
Происшествия, Москва, Россия, Telegram
На мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело

На двух мужчин, избивших в автобусе пенсионера за фразы о "Вагнере", завели дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Против двух мужчин, которые с силой вывели из автобуса 87-летнего пассажира в Москве за его высказывания о ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В Telegram ранее распространилось видео, на котором двое взрослых мужчин, выражаясь матом и с силой заламывая руки пожилому мужчине, вывели его из автобуса якобы из-за его высказываний о ЧВК "Вагнер". При этом некая женщина пыталась остановить мужчин и помочь пенсионеру.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказал собеседник агентства.
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