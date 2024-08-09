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Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет
Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет - РИА Новости, 09.08.2024
Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет
Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии, где погибло 62 человека, не поступало, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:12
2024-08-09T23:12
2024-08-09T23:17
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии, где погибло 62 человека, не поступало, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России."В пригороде SanPaulo упал самолёт "ATR-72" а/к "Voepass Linhas Aéreas" (рейс Каскавел - Гуарульос, 62 чел.), сведений о выживших нет. По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало", - сообщил Департамент в своем Telegram-канале.Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.
https://ria.ru/20240809/niger-1965242198.html
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бразилия, россия, в мире, парана
Бразилия, Россия, В мире, Парана
Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет
МИД: нет данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии