https://ria.ru/20240809/dannye-1965311539.html

Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет

Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет - РИА Новости, 09.08.2024

Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии пока нет

Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии, где погибло 62 человека, не поступало, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:12

2024-08-09T23:12

2024-08-09T23:17

бразилия

россия

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии, где погибло 62 человека, не поступало, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России."В пригороде SanPaulo упал самолёт "ATR-72" а/к "Voepass Linhas Aéreas" (рейс Каскавел - Гуарульос, 62 чел.), сведений о выживших нет. По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало", - сообщил Департамент в своем Telegram-канале.Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.

https://ria.ru/20240809/niger-1965242198.html

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бразилия, россия, в мире, парана