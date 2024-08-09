В Дагестана уточнили дату обстрела полицейских разыскиваемым преступником
МВД Дагестана: уроженец Чечни совершил нападение на полицейских еще в 2017 году
© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Уроженец Чечни Али Демильханов, о розыске которого в пятницу сообщило МВД Дагестана, совершил нападение на полицейских еще в 2017 году и по сей день разыскивается правоохранителями, уточнили в ведомстве.
В пятницу пресс-служба МВД Дагестана разместила в Telegram-канале публикацию о розыске уроженца села Новая жизнь Шалинского района Чечни 41-летнего Али Демильханова, который "на автодороге Хасавюрт – Тлох при попытке проверить документы на ВАЗ 111730… произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам, несущим службу". Сообщалось, что "в результате обстрела с огнестрельными ранениями госпитализированы два полицейских". При этом не была указана дата преступления, а предложение о госпитализированных сотрудниках позже было удалено.
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"Подозреваемый находится в федеральном розыске за предыдущие преступления, как участник бандподполья, с 2013 года. Последняя "вылазка" была им совершена в Дагестане в середине сентября 2017 года (речь об обстреле сотрудников полиции при проверке документов на автодороге Хасавюрт - Тлох). По полученной сегодня информации, он скрывается на территории Республики Дагестан и для передвижения по территории республики, с целью сокрытия личности, использует никаб", – пояснили в региональном МВД.
Также в ведомстве назвали не соответствующей действительности распространившуюся в СМИ еще в 2016 году информацию о ликвидации Демильханова.
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