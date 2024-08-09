https://ria.ru/20240809/dagestan-1965314346.html

В Дагестана уточнили дату обстрела полицейских разыскиваемым преступником

В Дагестана уточнили дату обстрела полицейских разыскиваемым преступником - РИА Новости, 09.08.2024

В Дагестана уточнили дату обстрела полицейских разыскиваемым преступником

Уроженец Чечни Али Демильханов, о розыске которого в пятницу сообщило МВД Дагестана, совершил нападение на полицейских еще в 2017 году и по сей день... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:48

2024-08-09T23:48

2024-08-09T23:48

происшествия

хасавюрт

шалинский район

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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Уроженец Чечни Али Демильханов, о розыске которого в пятницу сообщило МВД Дагестана, совершил нападение на полицейских еще в 2017 году и по сей день разыскивается правоохранителями, уточнили в ведомстве. В пятницу пресс-служба МВД Дагестана разместила в Telegram-канале публикацию о розыске уроженца села Новая жизнь Шалинского района Чечни 41-летнего Али Демильханова, который "на автодороге Хасавюрт – Тлох при попытке проверить документы на ВАЗ 111730… произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам, несущим службу". Сообщалось, что "в результате обстрела с огнестрельными ранениями госпитализированы два полицейских". При этом не была указана дата преступления, а предложение о госпитализированных сотрудниках позже было удалено. "Подозреваемый находится в федеральном розыске за предыдущие преступления, как участник бандподполья, с 2013 года. Последняя "вылазка" была им совершена в Дагестане в середине сентября 2017 года (речь об обстреле сотрудников полиции при проверке документов на автодороге Хасавюрт - Тлох). По полученной сегодня информации, он скрывается на территории Республики Дагестан и для передвижения по территории республики, с целью сокрытия личности, использует никаб", – пояснили в региональном МВД. Также в ведомстве назвали не соответствующей действительности распространившуюся в СМИ еще в 2016 году информацию о ликвидации Демильханова.

https://ria.ru/20240623/boeviki-1954922860.html

хасавюрт

шалинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хасавюрт, шалинский район