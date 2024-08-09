https://ria.ru/20240809/dagestan-1965222226.html

В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек

В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек - РИА Новости, 09.08.2024

В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек

Кислородный баллон взорвался в грузовой "Газели" возле АЗС в пригороде Махачкалы, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:41

2024-08-09T15:41

2024-08-09T16:50

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Кислородный баллон взорвался в грузовой "Газели" возле АЗС в пригороде Махачкалы, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану в Telegram-канале."По системе 112 поступило сообщение о том, что вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал города Махачкалы взорвался кислородный баллон в грузовой "Газели". По прибытии пожарных расчетов установлено, что произошла разгерметизация баллона с ГВС без последующего горения… В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, из них один погиб на месте", – говорится в сообщении.По данным ведомства, двое других пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.В "Газели" находятся еще 10 кислородных баллонов, пожарные оцепили территорию, добавили в пресс-службе.Как уточняют в минздраве Дагестана, состояние 27-летнего пациента оценивается как тяжелое, другой пострадавший - 36-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. В стационаре им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан