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В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек
В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек - РИА Новости, 09.08.2024
В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек
Кислородный баллон взорвался в грузовой "Газели" возле АЗС в пригороде Махачкалы, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:41
2024-08-09T15:41
2024-08-09T16:50
происшествия
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Кислородный баллон взорвался в грузовой "Газели" возле АЗС в пригороде Махачкалы, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану в Telegram-канале."По системе 112 поступило сообщение о том, что вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал города Махачкалы взорвался кислородный баллон в грузовой "Газели". По прибытии пожарных расчетов установлено, что произошла разгерметизация баллона с ГВС без последующего горения… В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, из них один погиб на месте", – говорится в сообщении.По данным ведомства, двое других пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.В "Газели" находятся еще 10 кислородных баллонов, пожарные оцепили территорию, добавили в пресс-службе.Как уточняют в минздраве Дагестана, состояние 27-летнего пациента оценивается как тяжелое, другой пострадавший - 36-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. В стационаре им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане при взрыве баллона в грузовике погиб человек
При взрыве баллона в грузовике в Дагестане погиб человек, еще двое пострадали
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости.
Кислородный баллон взорвался в грузовой "Газели" возле АЗС в пригороде Махачкалы, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану в Telegram-канале
.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что вблизи АЗС перед въездом в поселок Шамхал города Махачкалы взорвался кислородный баллон в грузовой "Газели". По прибытии пожарных расчетов установлено, что произошла разгерметизация баллона с ГВС без последующего горения… В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, из них один погиб на месте", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое других пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.
В "Газели" находятся еще 10 кислородных баллонов, пожарные оцепили территорию, добавили в пресс-службе.
Как уточняют в минздраве Дагестана, состояние 27-летнего пациента оценивается как тяжелое, другой пострадавший - 36-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. В стационаре им оказывается вся необходимая медицинская помощь.