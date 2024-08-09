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Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете - РИА Новости, 09.08.2024
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15:23 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/dagestan-1965215460.html
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете - РИА Новости, 09.08.2024
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете
Процессуальная проверка проводится в Дагестане по информации СМИ о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила своего новорожденного РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:23
2024-08-09T15:23
происшествия
россия
махачкала
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Процессуальная проверка проводится в Дагестане по информации СМИ о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила своего новорожденного ребенка, сообщает СК России в своем Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что жительница города Махачкалы Республики Дагестан во время прямой трансляции в сети интернет жестоко обращалась со своим новорожденным ребенком, нанося ему удары… В СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, женщина является многодетной матерью, она регулярно бьет детей, употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни, добавили в СК. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Беляеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Прокуратура региона также организовала проверку по информации о жестоком обращении с младенцем. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240808/kuban-1964911759.html
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происшествия, россия, махачкала, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете

СК проверит информацию о жестоком обращении с новорожденным ребенком в Махачкале

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Процессуальная проверка проводится в Дагестане по информации СМИ о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила своего новорожденного ребенка, сообщает СК России в своем Telegram-канале.
"В социальных медиа сообщается, что жительница города Махачкалы Республики Дагестан во время прямой трансляции в сети интернет жестоко обращалась со своим новорожденным ребенком, нанося ему удары… В СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении ведомства.
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По предварительной информации, женщина является многодетной матерью, она регулярно бьет детей, употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни, добавили в СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Беляеву доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
Прокуратура региона также организовала проверку по информации о жестоком обращении с младенцем. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияМахачкалаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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