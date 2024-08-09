https://ria.ru/20240809/chs-1965089490.html

В Липецком округе ввели режим ЧС

В Липецком округе ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецком округе ввели режим ЧС

Режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:49

2024-08-09T04:49

2024-08-09T07:59

происшествия

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее подача электричества была полностью восстановлена."Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт", — написал он.Всего под эвакуацию попали 416 домовладений Липецкого округа.Он отметил, что жители указанных населенных пунктов должны следовать указаниям представителей экстренных служб. В эвакуированных пунктах выставляются посты для охраны домов.Позднее губернатор объявил об остановке всего общественного транспорта в Липецке и городском округе, а также потребовал от предприятий не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности.В единой диспетчерской системе Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 или 112.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецк

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происшествия, липецк, игорь артамонов