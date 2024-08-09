https://ria.ru/20240809/chislo-1965097313.html
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек - РИА Новости, 09.08.2024
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек
Число пострадавших при мощном землетрясении близ японского острова Кюсю выросло до 13 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:01
2024-08-09T07:01
2024-08-09T07:01
в мире
тихий океан
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении близ японского острова Кюсю выросло до 13 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства внутренних дел. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю 8 августа в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в Тихом океане. Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку была объявлена угроза цунами. Землетрясение привело к временной остановке движения скоростных поездов. По данным японских СМИ, на Кюсю зафиксированы частичные разрушения домов, обрушения горной породы. После землетрясения главное метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о повышении вероятности мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html
https://ria.ru/20240808/zemletryasenie-1964934964.html
тихий океан
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в мире, тихий океан, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
В мире, Тихий океан, Миядзаки (префектура), Кагосима (префектура), Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек
Число пострадавших при мощном землетрясении у японского Кюсю выросло до 13
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении близ японского острова Кюсю выросло до 13 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю 8 августа в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в Тихом океане. Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку была объявлена угроза цунами.
Землетрясение привело к временной остановке движения скоростных поездов. По данным японских СМИ, на Кюсю зафиксированы частичные разрушения домов, обрушения горной породы.
После землетрясения главное метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о повышении вероятности мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.