https://ria.ru/20240809/certifikaty-1965208709.html

Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья

Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2024

Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья

Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:00

2024-08-09T15:00

2024-08-09T15:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дубна

подольск

объединенный институт ядерных исследований

цниимаш

энергомаш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965207055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cc59003e97e666f505d05289b06f18b.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище". По словам зампредседателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в Московской области уже девять лет ежегодно вручаются сертификаты на получение соципотеки для молодых ученых и специалистов. "В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста из Подольска, ЦНИИмаш из Королева, НПО "Энергомаш" из Химок, авиационной корпорации "Рубин" из Балашихи и других организаций региона", — отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.

https://ria.ru/20240809/krasnogorsk-1965155060.html

https://ria.ru/20240809/regportal-1965145270.html

московская область (подмосковье)

дубна

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, подольск, объединенный институт ядерных исследований, цниимаш, энергомаш