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Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:00 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/certifikaty-1965208709.html
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2024
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья
Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:00
2024-08-09T15:00
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище". По словам зампредседателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в Московской области уже девять лет ежегодно вручаются сертификаты на получение соципотеки для молодых ученых и специалистов. "В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста из Подольска, ЦНИИмаш из Королева, НПО "Энергомаш" из Химок, авиационной корпорации "Рубин" из Балашихи и других организаций региона", — отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.
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московская область (подмосковье), дубна, подольск, объединенный институт ядерных исследований, цниимаш, энергомаш
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Подольск, Объединенный институт ядерных исследований, ЦНИИМАШ, Энергомаш

Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов в Подмосковье
Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище".
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По словам зампредседателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в Московской области уже девять лет ежегодно вручаются сертификаты на получение соципотеки для молодых ученых и специалистов.
"В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста из Подольска, ЦНИИмаш из Королева, НПО "Энергомаш" из Химок, авиационной корпорации "Рубин" из Балашихи и других организаций региона", — отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДубнаПодольскОбъединенный институт ядерных исследованийЦНИИМАШЭнергомаш
 
 
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