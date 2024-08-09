https://ria.ru/20240809/certifikaty-1965208709.html
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2024
Cертификаты на социальную ипотеку вручили ученым из Подмосковья
Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:00
2024-08-09T15:00
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище". По словам зампредседателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в Московской области уже девять лет ежегодно вручаются сертификаты на получение соципотеки для молодых ученых и специалистов. "В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ из Дубны, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста из Подольска, ЦНИИмаш из Королева, НПО "Энергомаш" из Химок, авиационной корпорации "Рубин" из Балашихи и других организаций региона", — отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.
https://ria.ru/20240809/krasnogorsk-1965155060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дубна, подольск, объединенный институт ядерных исследований, цниимаш, энергомаш
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Подольск, Объединенный институт ядерных исследований, ЦНИИМАШ, Энергомаш
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония вручения сертификатов на получение социальной ипотеки среди молодых ученых и уникальных специалистов состоялась в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии выдаются в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище".
По словам зампредседателя правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в Московской области уже девять лет ежегодно вручаются сертификаты на получение соципотеки для молодых ученых и специалистов.
"В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области. В число получателей сертификатов вошли сотрудники ОИЯИ
из Дубны
, Федерального научного центра животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста из Подольска
, ЦНИИмаш
из Королева, НПО "Энергомаш
" из Химок, авиационной корпорации "Рубин" из Балашихи
и других организаций региона", — отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в 2024 году будет вручено 295 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.