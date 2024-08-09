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Россия пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань
Россия пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 09.08.2024
Россия пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань
Москва пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС, сообщил посол России в латиноамериканской стране Михаил Леденев, его цитирует госагентство ABI. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:05
2024-08-09T03:05
2024-08-09T09:39
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. Москва пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС, сообщил посол России в латиноамериканской стране Михаил Леденев, его цитирует госагентство ABI."Он (президент. — Прим. ред.) приглашен на саммит в октябре в Казань", — указано в материале.В начале июня в интервью РИА Новости президент Боливии рассказал, что готов приехать на саммит БРИКС в Россию, если ему направят приглашение.Боливия ранее подала запрос на вступление в объединение.
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в мире, боливия, брикс, луис арсе, россия
В мире, Боливия, БРИКС, Луис Арсе, Россия
Россия пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань
Посол Леденев: Россия пригласила Луиса Арсе на саммит БРИКС в октябре