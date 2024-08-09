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Ленинградский зоопарк показал, как альпака Брауни отметил день рождения

Ленинградский зоопарк показал, как альпака Брауни отметил день рождения - РИА Новости, 09.08.2024

Ленинградский зоопарк показал, как альпака Брауни отметил день рождения

Ленинградский зоопарк опубликовал видео, как отметил свой первый день рождения самец альпаки по кличке Брауни, который получил в подарок любимые угощения. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:21

2024-08-09T17:21

2024-08-09T22:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Ленинградский зоопарк опубликовал видео, как отметил свой первый день рождения самец альпаки по кличке Брауни, который получил в подарок любимые угощения. "Сегодня свой первый день рождения отмечает самец альпаки Брауни. По этому случаю для него подготовили целую миску любимых угощений. Морковку пушистый именинник съел с большим аппетитом, а вот яблоки решил оставить на потом — настроение было не то", — рассказали в Ленинградском зоопарке.На видео, опубликованном в Telegram-канале зоопарка, сотрудники украшают вольер Брауни разноцветной бумажной гирляндой "С днем рождения!". Один из специалистов кормит альпаку морковкой, которую тот поедает с видимым удовольствием. Как отмечается, Брауни весит 35 килограммов, но пока не догнал по размерам своих родителей. Он очень дружелюбный и любопытный. Брауни получил свое имя на основании традиции Ленинградского зоопарка, где детенышам альпак принято давать "хлебобулочные" имена. Так, родителей Брауни зовут Брецель и Гренка.

https://ria.ru/20240629/zoopark-1956308510.html

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Первый день рождения самца альпаки Брауни в Ленинградском зоопарке Сегодня свой первый день рождения отмечает самец альпаки Брауни. По этому случаю для него подготовили целую миску любимых угощений. Морковку пушистый именинник съел с большим аппетитом, а вот яблоки решил оставить на потом – настроение было не то. 🥕🍏 2024-08-09T17:21 true PT0M38S

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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк