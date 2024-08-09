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В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ
В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ
В Курской области ночью уничтожены четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:07
2024-08-09T07:07
2024-08-09T07:09
курская область
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области ночью уничтожены четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа были уничтожены в небе Курской области. При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!" - написал он.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ
Смирнов: в Курской области уничтожили четыре украинских ракеты и четыре БПЛА