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В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ

В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области за ночь сбили четыре ракеты и четыре БПЛА ВСУ

В Курской области ночью уничтожены четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:07

2024-08-09T07:07

2024-08-09T07:09

курская область

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Курской области ночью уничтожены четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа были уничтожены в небе Курской области. При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!" - написал он.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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2024

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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , происшествия