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В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:56
2024-08-09T05:56
2024-08-09T06:09
липецкая область
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
Артамонов: шесть человек пострадали при атаке БПЛА на Липецкую область