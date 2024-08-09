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В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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05:56 09.08.2024 (обновлено: 06:09 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/bpla-1965093625.html
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:56
2024-08-09T06:09
липецкая область
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа", - написал Артамонов.
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ

Артамонов: шесть человек пострадали при атаке БПЛА на Липецкую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности.
«
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа", - написал Артамонов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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