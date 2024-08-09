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В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ

В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области шесть человек пострадали при атаке ВСУ

Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:56

2024-08-09T05:56

2024-08-09T06:09

липецкая область

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в Липецкой области при атаке БПЛА, им оказывается помощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецкая область

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2024

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липецкая область, происшествия