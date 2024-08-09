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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:09

2024-08-09T04:09

2024-08-09T04:14

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик)