https://ria.ru/20240809/bpla-1965086875.html

В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА

В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении БПЛА, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:42

2024-08-09T03:42

2024-08-09T03:59

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

липецк

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении БПЛА, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.В 2.00 мск в Липецком муниципальном округе и Липецке была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже губернатор сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА."Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов.Также губернатор призвал не публиковать фото и видео последствий атак БПЛА."Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и свои семьи", - объяснил он.

https://radiosputnik.ru/20240630/nlmk-1956476243.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1965059421.html

липецкая область

липецк

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липецкая область, происшествия, игорь артамонов, липецк