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В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
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03:42 09.08.2024 (обновлено: 03:59 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/bpla-1965086875.html
В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА
В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении БПЛА, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:42
2024-08-09T03:59
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
липецк
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении БПЛА, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.В 2.00 мск в Липецком муниципальном округе и Липецке была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже губернатор сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА."Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов.Также губернатор призвал не публиковать фото и видео последствий атак БПЛА."Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и свои семьи", - объяснил он.
https://radiosputnik.ru/20240630/nlmk-1956476243.html
https://ria.ru/20240808/ataka-1965059421.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой области объект энергоинфраструктуры поврежден при падении БПЛА

Артамонов: объект энергетики поврежден в Липецкой области при падении БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецкой области при падении БПЛА, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
В 2.00 мск в Липецком муниципальном округе и Липецке была объявлена угроза атаки БПЛА. Позже губернатор сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА.
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"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется", - написал Артамонов.
Также губернатор призвал не публиковать фото и видео последствий атак БПЛА.
"Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео, вы ставите под угрозу себя и свои семьи", - объяснил он.
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Липецкая областьПроисшествияИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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