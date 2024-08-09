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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:04
2024-08-09T02:04
2024-08-09T02:12
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
липецкая область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале.В 1.46 мск в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности."Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка", - говорится в сообщении.
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липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, липецкая область
Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Липецкая область
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
ГУМЧС: угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города