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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:04

2024-08-09T02:04

2024-08-09T02:12

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

липецкая область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка, сообщило ГУМЧС в Telegram-канале.В 1.46 мск в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности."Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

липецк

липецкая область

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2024

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липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, липецкая область