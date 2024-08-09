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БПЛА атаковал торговое судно у берегов Йемена, сообщили СМИ
БПЛА атаковал торговое судно у берегов Йемена, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
БПЛА атаковал торговое судно у берегов Йемена, сообщили СМИ
Торговое судно стало объектом атаки беспилотника у берегов Йемена, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:30
2024-08-09T05:30
2024-08-09T05:33
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йемен
ходейда (город)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Торговое судно стало объектом атаки беспилотника у берегов Йемена, сообщила британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности. Инцидент произошел в ночь на пятницу в 93 километрах юго-западнее йеменского порта Ходейда, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на уведомление компании. Сообщений о травмах или физическом ущербе не поступало, также говорится в рапорте. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html
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в мире, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
БПЛА атаковал торговое судно у берегов Йемена, сообщили СМИ
Ambrey: торговое судно стало объектом атаки беспилотника у берегов Йемена