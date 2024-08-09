https://ria.ru/20240809/boevik-1965294686.html

Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме

Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме - РИА Новости, 09.08.2024

Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме

Попавший в плен боевик украинского националистического батальона "Донбасс"* Дмитрий Генералюк обвинен в участии в террористическом сообществе, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:43

2024-08-09T20:43

2024-08-09T20:43

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россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен боевик украинского националистического батальона "Донбасс"* Дмитрий Генералюк обвинен в участии в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Генералюка. "Прокурором ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Киевской области Украины Дмитрия Генералюка. Он обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", - сообщили в прокуратуре ЛНР. По версии следствия, в январе 2024 года Генералюк добровольно вступил в ряды батальона специального назначения "Донбасс"*, являющегося террористическим сообществом. В батальоне он выполнял обязанности стрелка и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В феврале текущего года в ходе боестолкновения с подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации Генералюк был взят в плен, его преступная деятельность пресечена. Сообщается, что уголовное дело расследовалось УФСБ России по ЛНР и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html

https://ria.ru/20240613/delo-1952499072.html

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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины