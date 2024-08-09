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Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме - РИА Новости, 09.08.2024
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20:43 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/boevik-1965294686.html
Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме
Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме - РИА Новости, 09.08.2024
Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме
Попавший в плен боевик украинского националистического батальона "Донбасс"* Дмитрий Генералюк обвинен в участии в террористическом сообществе, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:43
2024-08-09T20:43
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россия
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен боевик украинского националистического батальона "Донбасс"* Дмитрий Генералюк обвинен в участии в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Генералюка. "Прокурором ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Киевской области Украины Дмитрия Генералюка. Он обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", - сообщили в прокуратуре ЛНР. По версии следствия, в январе 2024 года Генералюк добровольно вступил в ряды батальона специального назначения "Донбасс"*, являющегося террористическим сообществом. В батальоне он выполнял обязанности стрелка и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В феврале текущего года в ходе боестолкновения с подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации Генералюк был взят в плен, его преступная деятельность пресечена. Сообщается, что уголовное дело расследовалось УФСБ России по ЛНР и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240807/sud-1964551279.html
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Попавшего в плен боевика батальона "Донбасс"* обвинили в терроризме

Пленного боевика батальона "Донбасс" Генералюка обвинили в терроризме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен боевик украинского националистического батальона "Донбасс"* Дмитрий Генералюк обвинен в участии в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.
Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило уголовное дело против Генералюка.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Жителя Омска осудили за участие в террористическом сообществе
7 августа, 06:43
"Прокурором ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Киевской области Украины Дмитрия Генералюка. Он обвиняется по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", - сообщили в прокуратуре ЛНР.
По версии следствия, в январе 2024 года Генералюк добровольно вступил в ряды батальона специального назначения "Донбасс"*, являющегося террористическим сообществом. В батальоне он выполнял обязанности стрелка и принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В феврале текущего года в ходе боестолкновения с подразделением Вооруженных Сил Российской Федерации Генералюк был взят в плен, его преступная деятельность пресечена.
Сообщается, что уголовное дело расследовалось УФСБ России по ЛНР и направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело
13 июня, 10:27
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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