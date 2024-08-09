https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965304434.html

В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии

В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии - РИА Новости, 09.08.2024

В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии

Беспилотный летательный аппарат для геодезии упал в городе Новоульяновске в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник во властных структурах. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:55

2024-08-09T21:55

2024-08-09T21:55

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат для геодезии упал в городе Новоульяновске в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник во властных структурах. Ранее несколько местных Telegram-каналов распространили видеоролик с якобы упавшим беспилотником в Новоульяновске. На кадрах видно, что, предположительно, БПЛА приземлился на ветки деревьев около дома. "В Новоульяновске упал (летательный, - ред.) аппарат геодезистов", - сообщил собеседник агентства. В результате происшествия для жителей угрозы нет.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html

ульяновская область

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2024

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ульяновская область, происшествия