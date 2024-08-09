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В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии
В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии - РИА Новости, 09.08.2024
В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии
Беспилотный летательный аппарат для геодезии упал в городе Новоульяновске в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник во властных структурах. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:55
2024-08-09T21:55
2024-08-09T21:55
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат для геодезии упал в городе Новоульяновске в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник во властных структурах. Ранее несколько местных Telegram-каналов распространили видеоролик с якобы упавшим беспилотником в Новоульяновске. На кадрах видно, что, предположительно, БПЛА приземлился на ветки деревьев около дома. "В Новоульяновске упал (летательный, - ред.) аппарат геодезистов", - сообщил собеседник агентства. В результате происшествия для жителей угрозы нет.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html
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ульяновская область, происшествия
Ульяновская область, Происшествия
В Ульяновской области упал беспилотник для геодезии
В Новоульяновске в Ульяновской области упал беспилотник для геодезии
САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат для геодезии упал в городе Новоульяновске в Ульяновской области, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
Ранее несколько местных Telegram-каналов распространили видеоролик с якобы упавшим беспилотником в Новоульяновске. На кадрах видно, что, предположительно, БПЛА приземлился на ветки деревьев около дома.
«
"В Новоульяновске упал (летательный, - ред.) аппарат геодезистов", - сообщил собеседник агентства.
В результате происшествия для жителей угрозы нет.