https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965287021.html

Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане, сообщил источник

Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2024

Командир ХАМАС убит при атаке беспилотника в Ливане, сообщил источник

Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:01

2024-08-09T20:01

2024-08-09T20:01

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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в палестинский лагерь Эйн-эль-Хелве в городе Сайда на юге Ливана, в результате удара убит один из командиров палестинского движения ХАМАС, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Беспилотник израильской армии атаковал машину на перекрестке Хасба, перед въездом в лагерь Эйн-эль-Хелве. По машине было выпущено две ракеты. Те, кто в машине, погибли, еще несколько случайных прохожих получили ранения", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, один из убитых - командир ХАМАС Самер Аль-Хадж, отвечавший за безопасность в палестинским лагере. Ливанский город Сайда расположен в 66 километрах от границы с Израилем. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240804/izrail-1964034376.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, хасан насралла, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году