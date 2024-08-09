https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965280427.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:19
2024-08-09T19:19
2024-08-09T19:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0be2ce80984a61b01908d60f0304c346.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Девятого августа около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fd363ed8b070f559735f6fa9a04444b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник