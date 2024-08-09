https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965280427.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.08.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:19

2024-08-09T19:19

2024-08-09T19:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946067719_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0be2ce80984a61b01908d60f0304c346.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Девятого августа около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия