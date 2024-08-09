https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965102032.html

В Орловской области ночью сбили беспилотник

В Орловской области ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 09.08.2024

В Орловской области ночью сбили беспилотник

Над территорией Орловской области ночью был сбит БПЛА, никаких повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:09

2024-08-09T08:09

2024-08-09T08:15

происшествия

орловская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Над территорией Орловской области ночью был сбит БПЛА, никаких повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, сегодня ночью над территорией Орловской области был сбит вражеский БПЛА. Никаких повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - написал он.Клычков также отметил, что в течение ночи службы региона принимали жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за нападения ВСУ на приграничные населённые пункты. Он подчеркнул, что все размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

https://ria.ru/20240809/vs-1965091065.html

орловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область