В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала
АдГ: Бербок должна уйти в отставку из-за визового скандала кумовства
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства незаконных виз мигрантам, заявила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X.
"Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов - и все же остается на своем посту... Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку", - говорится в сообщении.
Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что сотрудники визового отдела посольства ФРГ в Пакистане выдавали визы афганцам без должных документов. Кроме того, посольство якобы замешано в конфликте интересов и кумовстве. Так, с дипведомством в Исламабаде сотрудничает некий немецкий адвокат, оказывающая в то же время юридические услуги упомянутым афганцам. Отмечается, что юрист - супруга высокопоставленного сотрудника по вопросам визового права в МИД ФРГ.
Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование.
Однако представители федеральной полиции затем частично опровергли в разговоре с Focus слова Фишера. Так, расследование правоохранителей касается непосредственно нескольких высокопоставленных должностных лиц МИД, которые подозреваются в выдаче прямых указаний посольствам и консульствам в упрощенном порядке выдавать визы лицам из Сирии, Афганистана и Турции, имеющих неполный или сомнительный комплект документов.