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В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала - РИА Новости, 09.08.2024
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18:18 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/berbok-1965268981.html
В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала
В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала - РИА Новости, 09.08.2024
В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:18
2024-08-09T18:18
в мире
германия
пакистан
анналена бербок
берлин (город)
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства незаконных виз мигрантам, заявила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X. "Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов - и все же остается на своем посту... Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку", - говорится в сообщении. Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что сотрудники визового отдела посольства ФРГ в Пакистане выдавали визы афганцам без должных документов. Кроме того, посольство якобы замешано в конфликте интересов и кумовстве. Так, с дипведомством в Исламабаде сотрудничает некий немецкий адвокат, оказывающая в то же время юридические услуги упомянутым афганцам. Отмечается, что юрист - супруга высокопоставленного сотрудника по вопросам визового права в МИД ФРГ. В июне издание Focus сообщило, что прокуратура Берлина и города Котбус начали расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ в связи с выдачей разрешений въехать в страну тысячам мигрантов с поддельными документами или некомплектом оных. Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование. Однако представители федеральной полиции затем частично опровергли в разговоре с Focus слова Фишера. Так, расследование правоохранителей касается непосредственно нескольких высокопоставленных должностных лиц МИД, которые подозреваются в выдаче прямых указаний посольствам и консульствам в упрощенном порядке выдавать визы лицам из Сирии, Афганистана и Турции, имеющих неполный или сомнительный комплект документов.
https://ria.ru/20240729/germaniya-1962736268.html
https://ria.ru/20240807/oppozitsija-1964739539.html
https://ria.ru/20240702/berbok-1956840955.html
германия
пакистан
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в мире, германия, пакистан, анналена бербок, берлин (город)
В мире, Германия, Пакистан, Анналена Бербок, Берлин (город)
В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

АдГ: Бербок должна уйти в отставку из-за визового скандала кумовства

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства незаконных виз мигрантам, заявила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X.
"Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов - и все же остается на своем посту... Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку", - говорится в сообщении.
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В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
29 июля, 16:39
Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что сотрудники визового отдела посольства ФРГ в Пакистане выдавали визы афганцам без должных документов. Кроме того, посольство якобы замешано в конфликте интересов и кумовстве. Так, с дипведомством в Исламабаде сотрудничает некий немецкий адвокат, оказывающая в то же время юридические услуги упомянутым афганцам. Отмечается, что юрист - супруга высокопоставленного сотрудника по вопросам визового права в МИД ФРГ.
В июне издание Focus сообщило, что прокуратура Берлина и города Котбус начали расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ в связи с выдачей разрешений въехать в страну тысячам мигрантов с поддельными документами или некомплектом оных.
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В бундестаге раскритиковали правительство за уход от ответов на запросы
7 августа, 18:24
Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование.
Однако представители федеральной полиции затем частично опровергли в разговоре с Focus слова Фишера. Так, расследование правоохранителей касается непосредственно нескольких высокопоставленных должностных лиц МИД, которые подозреваются в выдаче прямых указаний посольствам и консульствам в упрощенном порядке выдавать визы лицам из Сирии, Афганистана и Турции, имеющих неполный или сомнительный комплект документов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Самолет Бербок нарушил запрет ее же партии на ночные полеты, пишут СМИ
2 июля, 12:48
 
В миреГерманияПакистанАнналена БербокБерлин (город)
 
 
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