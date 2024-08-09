https://ria.ru/20240809/berbok-1965268981.html

В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала - РИА Новости, 09.08.2024

В Германии призвали к срочной отставке Бербок из-за визового скандала

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:18

2024-08-09T18:18

2024-08-09T18:18

в мире

германия

пакистан

анналена бербок

берлин (город)

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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (партия "Зелёные") должна немедленно уйти в отставку из-за "кумовства" и выдачи сотрудниками её ведомства незаконных виз мигрантам, заявила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X. "Она (Бербок) погружается в трясину визовых и кумовских скандалов - и все же остается на своем посту... Мы говорим коротко и ясно: Бербок так же неприемлема, как и (министр экономики ФРГ) Хабек, и должна немедленно уйти в отставку", - говорится в сообщении. Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что сотрудники визового отдела посольства ФРГ в Пакистане выдавали визы афганцам без должных документов. Кроме того, посольство якобы замешано в конфликте интересов и кумовстве. Так, с дипведомством в Исламабаде сотрудничает некий немецкий адвокат, оказывающая в то же время юридические услуги упомянутым афганцам. Отмечается, что юрист - супруга высокопоставленного сотрудника по вопросам визового права в МИД ФРГ. В июне издание Focus сообщило, что прокуратура Берлина и города Котбус начали расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ в связи с выдачей разрешений въехать в страну тысячам мигрантов с поддельными документами или некомплектом оных. Позднее представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер подтвердил, что неназванные сотрудники немецкого министерства допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам, пожелавшим эвакуироваться в Германию за покидавшими страну немецкими и американскими военными. В то же время он уточнил, что ему известно приблизительно о 24 случаях, лишь в трех из которых прокуратурой Берлина и города Котбус было начато расследование. Однако представители федеральной полиции затем частично опровергли в разговоре с Focus слова Фишера. Так, расследование правоохранителей касается непосредственно нескольких высокопоставленных должностных лиц МИД, которые подозреваются в выдаче прямых указаний посольствам и консульствам в упрощенном порядке выдавать визы лицам из Сирии, Афганистана и Турции, имеющих неполный или сомнительный комплект документов.

https://ria.ru/20240729/germaniya-1962736268.html

https://ria.ru/20240807/oppozitsija-1964739539.html

https://ria.ru/20240702/berbok-1956840955.html

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в мире, германия, пакистан, анналена бербок, берлин (город)