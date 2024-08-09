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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:13
2024-08-09T21:13
2024-08-09T21:13
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 20.52 мск, она продлилась семь минут. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе объявили отбой ракетной опасности