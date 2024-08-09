https://ria.ru/20240809/belgorod-1965299208.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:13

2024-08-09T21:13

2024-08-09T21:13

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 20.52 мск, она продлилась семь минут. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

россия

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белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия