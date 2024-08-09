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В США забили тревогу из-за “удара” Байдена по республиканцам - РИА Новости, 09.08.2024
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04:57 09.08.2024 (обновлено: 07:20 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/bayden-1965089758.html
В США забили тревогу из-за “удара” Байдена по республиканцам
В США забили тревогу из-за “удара” Байдена по республиканцам - РИА Новости, 09.08.2024
В США забили тревогу из-за “удара” Байдена по республиканцам
Байден принесет большие проблемы республиканским штатам и контракторам США, используя выдачу разрешений на проведение проектов, связанных с СПГ, в качестве... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:57
2024-08-09T07:20
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Байден принесет большие проблемы республиканским штатам и контракторам США, используя выдачу разрешений на проведение проектов, связанных с СПГ, в качестве политического орудия, пишет обозреватель Foreign Policy Кит Джонсон.“В этом году, пытаясь угодить избирателям, встревоженных проблемами с климатом, &lt;...&gt; администрация Байдена анонсировала приостановку в выдаче разрешений на осуществление проектов по СПГ. &lt;...&gt; Это возмутило как клиентов США в Азии и Европе, так и республиканцев из энергодобывающих штатов ”, — отметил он.Политически обусловленные решения президента привели к тому, что в краткосрочной перспективе поставки СПГ из США могут сорваться,, считает Джонсон. Индустрия окажется не готова к прогнозируемым ураганам в нефтеносных штатах"Экспорт энергии из США ожидает шторм", — отметил автор. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240808/bayden-1964788488.html
https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html
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сша, азия, евросоюз, в мире
США, Азия, Евросоюз, В мире
В США забили тревогу из-за “удара” Байдена по республиканцам

FP: Байден использует выдачу разрешений на проекты по СПГ в политических целях

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Байден принесет большие проблемы республиканским штатам и контракторам США, используя выдачу разрешений на проведение проектов, связанных с СПГ, в качестве политического орудия, пишет обозреватель Foreign Policy Кит Джонсон.
“В этом году, пытаясь угодить избирателям, встревоженных проблемами с климатом, <...> администрация Байдена анонсировала приостановку в выдаче разрешений на осуществление проектов по СПГ. <...> Это возмутило как клиентов США в Азии и Европе, так и республиканцев из энергодобывающих штатов ”, — отметил он.
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Политически обусловленные решения президента привели к тому, что в краткосрочной перспективе поставки СПГ из США могут сорваться,, считает Джонсон. Индустрия окажется не готова к прогнозируемым ураганам в нефтеносных штатах
"Экспорт энергии из США ожидает шторм", — отметил автор.
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Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Как отмечали в России, те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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