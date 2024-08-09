https://ria.ru/20240809/banknoty-1965224413.html

На Украине начали выпуск банкнот с бандеровским лозунгом

На Украине начали выпуск банкнот с бандеровским лозунгом - РИА Новости, 09.08.2024

На Украине начали выпуск банкнот с бандеровским лозунгом

Нацбанк Украины начал выпускать банкноты с лозунгом экстремистского объединения "Организация украинских националистов"*, который вновь обрел популярность в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:47

2024-08-09T15:47

2024-08-09T19:39

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украинская повстанческая армия

нацбанк украины

организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нацбанк Украины начал выпускать банкноты с лозунгом экстремистского объединения "Организация украинских националистов"*, который вновь обрел популярность в последние годы. "Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.По информации регулятора, купюры номиналом 500 и 1000 гривен уже поступили в обращение. С 23 августа появятся банкноты в 50 гривен, в последующие годы — 20, 100 и 200 гривен. Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, деньги — "это символы государства".Организация украинских националистов* (ОУН*) и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия* (УПА*) запрещены в России как экстремистские. Лидер ОУН* Степан Бандера — один из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН* и УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.* Запрещенная в России экстремистская организация.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240701/plennyy-1956542566.html

https://ria.ru/20240616/lozung-1953239310.html

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в мире, украина, россия, степан бандера, украинская повстанческая армия, нацбанк украины, организации украинских националистов* (оун)*