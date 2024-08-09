https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965203130.html

В состав временного правительства Бангладеш вошли известные эксперты

В состав временного правительства Бангладеш вошли известные эксперты - РИА Новости, 09.08.2024

В состав временного правительства Бангладеш вошли известные эксперты

В состав временного правительства Бангладеш вошли известные в стране эксперты, ученые-экономисты, юристы, дипломаты, историк и теоретик ислама, один отставной... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:50

2024-08-09T14:50

2024-08-09T14:50

в мире

бангладеш

дакка (город)

читтагонг

шейх хасина

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БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. В состав временного правительства Бангладеш вошли известные в стране эксперты, ученые-экономисты, юристы, дипломаты, историк и теоретик ислама, один отставной генерал и автор книг по вопросам национальной безопасности, студенческие активисты, герой войны Бангладеш за независимость от Пакистана и известные активисты общественных движений и правозащитники. Полный список временного кабинета министров публикует в пятницу газета Daily Star. Из 15 членов кабинета главного советника (ВРИО главы правительства в исторической традиции Бангладеш) Нобелевского лауреата профессора Мухаммада Юнуса, взявшего на себя руководство 25 министерствами, в том числе силовым и экономическим блоками, четверо – женщины. Все министры имеют высшее образование, шестеро - ученые степени. Салехуддин Ахмед стал министром финансов и планирования. Это бывший управляющий центробанком Бангладеш, профессор одного из университетов страны, доктор экономики. Министром местного управления, развития сельских районов и кооперативов назначен Хассан Арифф – старший адвокат верховного суда Бангладеш, член Международного арбитражного суда, бывший генеральный прокурор Бангладеш (2001 – 2005). Пост министра внутренних дел занял Сакхават Хуссаин – бригадный генерал сухопутных войск Бангладеш в отставке, исследователь, аналитик и обозреватель СМИ по вопросам национальной безопасности и обороны, автор 26 книг по этой тематике. Тоухид Хоссаин – пока министр без портфеля. Это карьерный дипломат, работавший в Азии, Африке и Европе, бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел Бангладеш, бывший посол в ЮАР, бывший директор Академии дипломатической службы Бангладеш, автор книги о взаимоотношениях Бангладеш с Евросоюзом, известный в стране обозреватель СМИ по вопросам международных отношений. Министром рыбного хозяйства и животноводства стала Фарида Ахтар – правозащитница, издатель и писательница, широко известная своей борьбой за права женщин в Бангладеш. Шармин Муршид назначена министром социального обеспечения, это известный специалист по избирательному законодательству, глава агентства по мониторингу выборов, в прошлом – актриса и певица известной фронтовой труппы, выступавшей в воинских частях во время войны Бангладеш за независимость с патриотическими песнями и постановками. Сайеда Ризвана Хасан заняла должность министра по охране окружающей среды. Хасан - адвокат верховного суда Бангладеш и одна из руководителей Ассоциации адвокатов по защите окружающей среды Бангладеш, лауреат Премии Рамона Магсайсая (аналог Нобелевской премии в странах Азии) и одна из 40 "героев природоохраны мира" по версии журнала Time. Министром здравоохранения стала Нурджахан Бегум – экономист, соратница главы временного правительства Мухаммада Юнуса со времен создания им в 1976 году банка микрофинансирования Grameen Bank, который лег в основу системы микрофинансирования социально-экономического роста "снизу", за которую Юнус получил Нобелевскую премию мира 2006 года. После выхода доктора Юнуса в отставку с должности управляющего директора банка в 2011 году она заменила его на этом посту. Азиф Назрул назначен министром юстиции. Это доктор международного права, преподаватель юридического факультета университета Дакки, популярный юридический обозреватель СМИ, активный сторонник студенческого движения против квот приема на госслужбу, с которыми первоначально боролось студенческое движение против дискриминации. Адилур Рахман Хан получил должность министра промышленности. Хан - адвокат верховного суда Бангладеш, известный правозащитник, в прошлом заместитель генерального прокурора страны. Бидхан Ранджан Рой Поддер пока без портфеля. Это известный врач-психиатр, в прошлом директор Национального института психического здоровья Бангладеш. Присягу он пока не принимал ввиду отсутствия в Дакке в день церемонии. Фарук-Э-Азам также пока без портфеля. Это герой войны за независимость Бангладеш 1971 года, офицер военно-морского спецназа, активный участник общественных организаций по охране окружающей среды в приморском регионе Чаттограм (Читтагонг). Халид Хоссаин стал министром по делам религии. Хоссаин - профессор кафедры изучения Корана и исламских исследований Международного Исламского университета в Читтагонге, бывший член руководства правой консервативной исламской организации "Хефазат-э-Ислам Бангладеш" и советник Исламской партии Бангладеш. Супрадип Чакма еще один министр без портфеля. Чакма - бывший карьерный дипломат в ранге посла, в настоящее время – председатель комитета по развитию горной дорожной сети в регионе Читтагонг. Присягу он не принимал из-за отсутствия в Дакке в момент церемонии. Нахид Ислам назначен министром почты, телекоммуникаций и информационных технологий. Ислам - студенческий активист, основной координатор движения "Студенты против дискриминации", руководивший протестами, которые привели к падению правительства экс-премьера Шейх Хасины, студент магистратуры факультета социологии Университета Дакки. Азиф Махмуд – министр по делам молодежи и спорта. Это соратник Нахида Ислама, один из координаторов движения "Студенты против дискриминации", работавший в составе руководства протестов, студент магистратуры факультета филологии и лингвистики Университета Дакки.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html

https://ria.ru/20230921/krizis-1897869320.html

https://radiosputnik.ru/20240808/bangladesh-1965036637.html

бангладеш

дакка (город)

читтагонг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, дакка (город), читтагонг, шейх хасина