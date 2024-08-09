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Байден разочарован действиями правительства Грузии - РИА Новости, 09.08.2024
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13:34 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/bajden-1965172612.html
Байден разочарован действиями правительства Грузии
Байден разочарован действиями правительства Грузии - РИА Новости, 09.08.2024
Байден разочарован действиями правительства Грузии
Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями"... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:34
2024-08-09T13:34
в мире
грузия
сша
южная осетия
саломе зурабишвили
джо байден
энтони блинкен
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ТБИЛИСИ, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями" грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили. Американский президент отправил письмо своей грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии, в ходе которых российская армия защитила республику и нанесла поражение грузинским войскам. "Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в письме. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии.
https://ria.ru/20240806/gruziya-1964430446.html
https://ria.ru/20240524/ssha-1948030354.html
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в мире, грузия, сша, южная осетия, саломе зурабишвили, джо байден, энтони блинкен, нато, евросоюз
В мире, Грузия, США, Южная Осетия, Саломе Зурабишвили, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО, Евросоюз
Байден разочарован действиями правительства Грузии

Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование действиями властей Грузии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями" грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили.
Американский президент отправил письмо своей грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии, в ходе которых российская армия защитила республику и нанесла поражение грузинским войскам.
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"Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в письме.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии.
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В миреГрузияСШАЮжная ОсетияСаломе ЗурабишвилиДжо БайденЭнтони БлинкенНАТОЕвросоюз
 
 
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