https://ria.ru/20240809/bajden-1965172612.html

Байден разочарован действиями правительства Грузии

Байден разочарован действиями правительства Грузии - РИА Новости, 09.08.2024

Байден разочарован действиями правительства Грузии

Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями"... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:34

2024-08-09T13:34

2024-08-09T13:34

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грузия

сша

южная осетия

саломе зурабишвили

джо байден

энтони блинкен

нато

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ТБИЛИСИ, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями" грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили. Американский президент отправил письмо своей грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии, в ходе которых российская армия защитила республику и нанесла поражение грузинским войскам. "Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в письме. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии.

https://ria.ru/20240806/gruziya-1964430446.html

https://ria.ru/20240524/ssha-1948030354.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, южная осетия, саломе зурабишвили, джо байден, энтони блинкен, нато, евросоюз