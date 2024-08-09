Байден разочарован действиями правительства Грузии
Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование действиями властей Грузии
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование "антидемократическими действиями" грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили.
Американский президент отправил письмо своей грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии, в ходе которых российская армия защитила республику и нанесла поражение грузинским войскам.
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"Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии", - говорится в письме.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии.