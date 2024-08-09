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Автомобили будущего: новые технологии и контроль качества - РИА Новости, 09.08.2024
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Наука
 
19:21 09.08.2024 (обновлено: 19:22 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/avtomobili-1965263524.html
Автомобили будущего: новые технологии и контроль качества
Автомобили будущего: новые технологии и контроль качества - РИА Новости, 09.08.2024
Автомобили будущего: новые технологии и контроль качества
Автомобильная индустрия постоянно развивается и идет в ногу с растущими требованиями потребителей, а также усиливающимися мировыми стандартами безопасности. Об... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:21
2024-08-09T19:22
технологии
авто
автомобили
наука
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Автомобильная индустрия постоянно развивается и идет в ногу с растущими требованиями потребителей, а также усиливающимися мировыми стандартами безопасности. Об автомобилях будущего, применении инновационных технологий и контроле качества с помощью ИИ – в материале.Строгий контрольАвтопроизводители вместе с развитием технологий акцентируют внимание также на повышении качества своих продуктов. Контроль качества начинается еще на этапе проектирования и продолжается на всех этапах производства - от сборки и тестирования. Компании интегрируют новые методы диагностики и анализа, включая использование роботов и автоматизированных систем для более точной и надежной сборки, а также внедрение строгих стандартов для функций, материалов и компонентов.К примеру, китайская компания GAC MOTOR применяет регламентированную систему контроля качества, которая включает в себя шесть этапов, 42 процедуры проверки и более 3 тысяч точек тестирования, сообщили в пресс-службе компании. Автомобили подвергаются всевозможным испытаниям - краш-тестам, проверкам на устойчивость к коррозии, тестам на эффективность топлива и выбросы углекислого газа. Каждый автомобиль проходит инструментальный контроль, тестирование на специальной линии и на комплексном треке. Кроме того, транспортные средства проверяются на герметичность в дождевой камере.Искусственный интеллект (AI) применяется для оптимизации производственных процессов. Нейросеть помогает в автоматизации и контроле за качеством. Например, BMW использует искусственный интеллект для обнаружения и исправления ошибок в процессе сборки. Камеры и алгоритмы машинного обучения анализируют каждую деталь автомобиля на линии сборки, обнаруживают любые отклонения от стандартов и мгновенно уведомляют об этом персонал. В будущем компания хотела бы внедрить андроидов (роботов-гуманоидов) на своем производстве.В будущее с ИИА компания Ford использует искусственный интеллект для обнаружения и устранения дефектов покраски. Система искусственного интеллекта анализирует изображения автомобилей и определяет, есть ли на поверхности кузова микроцарапины или другие дефекты. Кроме того, внутри автомобиля искусственный интеллект может отслеживать установку деталей. Фотографии сравниваются с 30 изображениями, которые демонстрируют правильную и неправильную установку. Искусственному интеллекту требуется две секунды, чтобы выявить неточность и остановить сборочную линию для устранения проблемы.Кроме того, технологии искусственного интеллекта на сегодняшний день приходят на помощь и водителям современных авто. Так, немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта ChatGPT в голосовой ассистент в своих новых моделях автомобилей. В компании заверили, что ИИ-технологии позволят водителям электромобилей получить информацию о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач.Автомобили будущего представляют собой сочетание инновационных технологий и строгого контроля качества. Искусственный интеллект играет все большую роль в автомобилестроении и помогает не только контролировать производственный процесс, но и повышать безопасность транспортных средств. Ведь именно качество и надежность автомобилей определяют будущее автоиндустрии.
https://ria.ru/20231229/avtoturizm-1919001292.html
https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html
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технологии, авто, автомобили
Технологии, Авто, Автомобили, Наука

Автомобили будущего: новые технологии и контроль качества

© iStock.com / gorodenkoffАвтомобильный инженер работает над проектом
Автомобильный инженер работает над проектом - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Автомобильная индустрия постоянно развивается и идет в ногу с растущими требованиями потребителей, а также усиливающимися мировыми стандартами безопасности. Об автомобилях будущего, применении инновационных технологий и контроле качества с помощью ИИ – в материале.

Строгий контроль

Автопроизводители вместе с развитием технологий акцентируют внимание также на повышении качества своих продуктов. Контроль качества начинается еще на этапе проектирования и продолжается на всех этапах производства - от сборки и тестирования. Компании интегрируют новые методы диагностики и анализа, включая использование роботов и автоматизированных систем для более точной и надежной сборки, а также внедрение строгих стандартов для функций, материалов и компонентов.
К примеру, китайская компания GAC MOTOR применяет регламентированную систему контроля качества, которая включает в себя шесть этапов, 42 процедуры проверки и более 3 тысяч точек тестирования, сообщили в пресс-службе компании. Автомобили подвергаются всевозможным испытаниям - краш-тестам, проверкам на устойчивость к коррозии, тестам на эффективность топлива и выбросы углекислого газа. Каждый автомобиль проходит инструментальный контроль, тестирование на специальной линии и на комплексном треке. Кроме того, транспортные средства проверяются на герметичность в дождевой камере.
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Искусственный интеллект (AI) применяется для оптимизации производственных процессов. Нейросеть помогает в автоматизации и контроле за качеством. Например, BMW использует искусственный интеллект для обнаружения и исправления ошибок в процессе сборки. Камеры и алгоритмы машинного обучения анализируют каждую деталь автомобиля на линии сборки, обнаруживают любые отклонения от стандартов и мгновенно уведомляют об этом персонал. В будущем компания хотела бы внедрить андроидов (роботов-гуманоидов) на своем производстве.

В будущее с ИИ

А компания Ford использует искусственный интеллект для обнаружения и устранения дефектов покраски. Система искусственного интеллекта анализирует изображения автомобилей и определяет, есть ли на поверхности кузова микроцарапины или другие дефекты. Кроме того, внутри автомобиля искусственный интеллект может отслеживать установку деталей. Фотографии сравниваются с 30 изображениями, которые демонстрируют правильную и неправильную установку. Искусственному интеллекту требуется две секунды, чтобы выявить неточность и остановить сборочную линию для устранения проблемы.
Кроме того, технологии искусственного интеллекта на сегодняшний день приходят на помощь и водителям современных авто. Так, немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта ChatGPT в голосовой ассистент в своих новых моделях автомобилей. В компании заверили, что ИИ-технологии позволят водителям электромобилей получить информацию о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач.
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Автомобили будущего представляют собой сочетание инновационных технологий и строгого контроля качества. Искусственный интеллект играет все большую роль в автомобилестроении и помогает не только контролировать производственный процесс, но и повышать безопасность транспортных средств. Ведь именно качество и надежность автомобилей определяют будущее автоиндустрии.
 
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