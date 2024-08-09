https://ria.ru/20240809/avito-1965291010.html

"Авито" запускает кампанию #яПомогаю для жителей регионов в зоне ЧС

"Авито" запускает кампанию #яПомогаю для жителей регионов в зоне ЧС - РИА Новости, 09.08.2024

"Авито" запускает кампанию #яПомогаю для жителей регионов в зоне ЧС

"Авито" активирует гуманитарную кампанию #яПомогаю, в рамках которой предлагает бесплатную доставку товаров для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:20

2024-08-09T20:20

2024-08-09T20:54

общество

курская область

богдан хмельницкий

россия

белгород

российский красный крест

ркк "энергия"

авито

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Авито" активирует гуманитарную кампанию #яПомогаю, в рамках которой предлагает бесплатную доставку товаров для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба онлайн-платформы. На "Авито" создан специальный лендинг #яПомогаю, где можно узнать, как присоединиться к кампании. Для волонтеров Российского Красного Креста (РКК), организующих помощь жителям пострадавших областей будет организована бесплатная "Авито Доставка" с хэштегом #яПомогаю. Кроме того, для временно закрывшихся пунктов выдачи заказов будут продлены сроки хранения посылок, отправленных через "Авито". Арендодателям и арендаторам жилья в Курской области "Авито" также компенсирует отмененные брони. На сайте и в приложении онлайн-платформы появилась возможность помощи жителям регионов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Через хештег #яПомогаю пользователи платформы могут получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагаются вещи для пострадавших по символической цене 1 рубль. Ключевым партнером гуманитарной кампании "Авито" стал Российский Красный Крест, команда и волонтеры гуманитарной организации принимают заявки на получение помощи от пострадавших. Весной такую же гуманитарную кампанию "Авито" запускал для жителей пострадавших от наводнений регионов. Тогда объем помощи, которую россияне безвозмездно передали через платформу пострадавшим, составил почти 30 миллионов рублей. Красный Крест впервые стал гуманитарным партнером "Авито" в этой кампании. Тех, кто готов передать вещи, просят добавлять в свои объявления хештег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске. Кампания распространяется на жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. "Наша задача — дать возможность людям быстро помочь друг другу. Просто поставьте хештег #яПомогаю, и представители Красного Креста сами с вами свяжутся. География пользователей, которые могут оказать помощь жителям этих регионов – вся Россия. Сейчас наиболее востребованы предметы первой необходимости, средства гигиены, постельное белье, товары для детей, бытовая техника для пунктов временного размещения и товары для людей с ограниченными возможностями", – сообщили представители онлайн-платформы. Также в рамках кампании объявляется сбор ресурсной помощи для добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Отряду в зонах ЧС нужны рабочие ноутбуки, мобильные телефоны, топливо, а также помощь с машинами для эвакуации. Оказать помощь отряду можно через специальный лендинг #яПомогаю, где указана вся необходимая информация. Что необходимо сделать для оказания помощи через Российский Красный Крест: – разместить на "Авито" объявление с указанием хештега #яПомогаю в заголовке и цены 1 рубль или внести изменения в существующее объявление о передаче товаров первой необходимости; – ответить в личных сообщениях на запрос с официального аккаунта РКК, который ведут волонтеры. Ссылка на аккаунт РКК указана на лендинге гуманитарной кампании; – доставка товаров в Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области будет полностью бесплатной для Российского Красного Креста; – условия действуют только для безвозмездной помощи Российскому Красному Кресту. Пострадавшие могут оставить заявку на получение адресной помощи через: – Белгородское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 181; e-mail: 31region@redcross.ru; – Курское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: Курск, улица Радищева, 87/7; e-mail: 46region@redcross.ru; – Центральный аппарат Российского Красного Креста: +7 (499) 126-75-71; – номер федеральной горячей линии Российского Красного Креста: +7 (800) 234 07 07. По мере дополнения контактных данных региональных отделений Красного Креста информация будет обновляться.

https://ria.ru/20240702/avito-1956929238.html

https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html

https://realty.ria.ru/20240619/lenin-1953968731.html

https://ria.ru/20240619/avito-1954075933.html

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россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, богдан хмельницкий, россия, белгород, российский красный крест, ркк "энергия", авито