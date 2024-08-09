https://ria.ru/20240809/aviadeboshiry-1965258208.html

В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов

В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов - РИА Новости, 09.08.2024

В Госдуме предложили ввести единый список авиадебоширов

Первый зампред комитета ГД по экономполитике Надежда Школкина предложила ввести единый список авиадебоширов и повысить для них штрафы, такие поправки могут быть РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:42

2024-08-09T17:42

2024-08-09T17:42

россия

надежда школкина

госдума рф

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экономполитике Надежда Школкина предложила ввести единый список авиадебоширов и повысить для них штрафы, такие поправки могут быть внесены в Думу уже осенью. В министерстве транспорта в пятницу с участием Росавиации, МВД России, компании "Аэрофлот" прошло совещание по вопросу усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту самолета. Депутат отметила, что с 2018 года действует норма в отношении авиадебоширов, вместе с тем, количество таких пассажиров меньше не становится. "На мой взгляд, необходимо увеличить штраф за первое нарушение, чтобы он был ощутим. Ввести единый реестр дебоширов, чтобы все компании понимали с кем имеют дело. А за второе-третье нарушение не только внести нарушителя в реестр, но и ограничить ему полеты на три года", - сказал Школкина. По ее мнению, наряду с этим, необходимо более четко установить квалифицированные признаки нарушений, позволяющие не только включить дебошира в "черные" списки, но и применить соответствующее наказание. "За 2023 год только в "Аэрофлоте" выявлено 650 авиадебоширов, из которых только 18 удалось внести в "черный" список, остальные просто отделались небольшим штрафом", - добавила депутат. По словам парламентария, такие поправки будут внесены в Госдуму уже осенью.

https://ria.ru/20240530/deboshir-1949427606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, надежда школкина, госдума рф, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)