https://ria.ru/20240809/ataki-1965302099.html

Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2024

Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР 17 раз, выпустив более 50 боеприпасов, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:36

2024-08-09T21:36

2024-08-09T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР 17 раз, выпустив более 50 боеприпасов, заявил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 17 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что при обстреле Петровского района Донецка ранения получил мирный житель. Мэр Горловки также сообщал о мужчине, пострадавшем в результате обстрела ВСУ. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным главы региона, в результате обстрелов Петровского района Донецка повреждения получили три жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины