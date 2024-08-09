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"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 09.08.2024 (обновлено: 18:32 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html
"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском
"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском
Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*, говорится в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:18
2024-08-09T18:32
россия
вооруженные силы украины
оон
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
владимир путин
киев
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ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости. Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*, говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.&quot;Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало &quot;визитной карточкой&quot; бьющегося в агонии режима Зеленского. ВСУ и иностранные наёмники, получившие индульгенцию у их заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГИЛ*: ведут прицельный огонь из тяжёлой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с гражданским населением, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве &quot;живого щита&quot;, ведут охоту на журналистов (желаем Е.Е.Поддубному наискорейшего восстановления), мародёрствуют, ранят и убивают женщин и детей&quot;, - сказано в публикации.Гатилов добавил, что все эти преступления будут проигнорированы в западных странах-кураторах киевского режима, "которые напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса".Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курскойобласти, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240809/kursk-1965230546.html
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россия, вооруженные силы украины, оон, в мире, курская область, владимир путин, киев, валерий герасимов, геннадий гатилов
Россия, Вооруженные силы Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Путин, Киев, Валерий Герасимов, Геннадий Гатилов
"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском

Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости. Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*, говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.
«

"Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало "визитной карточкой" бьющегося в агонии режима Зеленского. ВСУ и иностранные наёмники, получившие индульгенцию у их заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГИЛ*: ведут прицельный огонь из тяжёлой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с гражданским населением, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве "живого щита", ведут охоту на журналистов (желаем Е.Е.Поддубному наискорейшего восстановления), мародёрствуют, ранят и убивают женщин и детей", - сказано в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Гатилов добавил, что все эти преступления будут проигнорированы в западных странах-кураторах киевского режима, "которые напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курскойобласти, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
ВС России продолжают пресекать рейды ВСУ в Курской области
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныООНВ миреКурская областьВладимир ПутинКиевВалерий ГерасимовГеннадий Гатилов
 
 
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