"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском
Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГ
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости. Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ*, говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.
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"Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало "визитной карточкой" бьющегося в агонии режима Зеленского. ВСУ и иностранные наёмники, получившие индульгенцию у их заокеанского руководства, фактически действуют по лекалам ИГИЛ*: ведут прицельный огонь из тяжёлой техники по жилым застройкам, расстреливают автомобили с гражданским населением, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве "живого щита", ведут охоту на журналистов (желаем Е.Е.Поддубному наискорейшего восстановления), мародёрствуют, ранят и убивают женщин и детей", - сказано в публикации.
Гатилов добавил, что все эти преступления будут проигнорированы в западных странах-кураторах киевского режима, "которые напрямую заинтересованы в затягивании и дальнейшей эскалации украинского кризиса".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курскойобласти, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России