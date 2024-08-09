https://ria.ru/20240809/ataka-1965299276.html

При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина

При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024

При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина

Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:13

2024-08-09T21:13

2024-08-09T21:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение", - написал он. Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось обстрелу: в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, в поселке Политотдельский в результате детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома и осколками посечен забор. Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, которое было оперативно ликвидировано с помощью выданного администрацией огнетушителя. Также в селе Пороз в результате обстрела выбиты окна в частном доме и летней кухне. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812278.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины