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При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ataka-1965299276.html
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:13
2024-08-09T21:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение", - написал он. Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось обстрелу: в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, в поселке Политотдельский в результате детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома и осколками посечен забор. Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, которое было оперативно ликвидировано с помощью выданного администрацией огнетушителя. Также в селе Пороз в результате обстрела выбиты окна в частном доме и летней кухне. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812278.html
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происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина

Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона ВСУ на село Ясные Зори

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение", - написал он.
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Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось обстрелу: в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, в поселке Политотдельский в результате детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома и осколками посечен забор.
Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, которое было оперативно ликвидировано с помощью выданного администрацией огнетушителя. Также в селе Пороз в результате обстрела выбиты окна в частном доме и летней кухне.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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