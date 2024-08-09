https://ria.ru/20240809/ataka-1965299276.html
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:13
2024-08-09T21:13
2024-08-09T21:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль на въезде в село Ясные Зори в Белгородском районе, водитель с ранением головы самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение", - написал он. Гладков добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори подверглось обстрелу: в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. Кроме того, в поселке Политотдельский в результате детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома и осколками посечен забор. Губернатор уточнил, что в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание крыши частного дома, которое было оперативно ликвидировано с помощью выданного администрацией огнетушителя. Также в селе Пороз в результате обстрела выбиты окна в частном доме и летней кухне. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812278.html
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском селе пострадал мужчина
Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона ВСУ на село Ясные Зори