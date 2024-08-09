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ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска совершили атаку на Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:22
2024-08-09T16:22
2024-08-09T16:22
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку на Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе