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ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ataka-1965235281.html
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.08.2024
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска совершили атаку на Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:22
2024-08-09T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку на Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Петровский район Донецка при помощи дрона-камикадзе

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска совершили атаку на Петровский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.10 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области
Вчера, 14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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