https://ria.ru/20240809/ataka-1965088987.html
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, сбиты 29 БПЛА самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T04:32
2024-08-09T04:32
2024-08-09T04:38
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, сбиты 29 БПЛА самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В 0.11 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА."Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа", - написал он.Отмечается, что в городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы и легковой автомобиль. Кроме того, в Новом Осколе в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия, возгорание ликвидировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, старый оскол, новый оскол
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Старый Оскол, Новый Оскол
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ
Гладков: в Белгородской области сбили 29 беспилотников