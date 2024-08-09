https://ria.ru/20240809/ataka-1965088987.html

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, сбиты 29 БПЛА самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:32

2024-08-09T04:32

2024-08-09T04:38

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

старый оскол

новый оскол

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, сбиты 29 БПЛА самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В 0.11 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА."Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа", - написал он.Отмечается, что в городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы и легковой автомобиль. Кроме того, в Новом Осколе в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия, возгорание ликвидировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

белгородская область

старый оскол

новый оскол

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, старый оскол, новый оскол