На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*
На Кубани арестовали двух организаторов ячейки религиозного движения "Фалуньгун"
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в организации деятельности иностранной неправительственной структуры "Фалуньгун"* ("Фалунь Дафа"), чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательными на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ)… В настоящее время оба организатора по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю судом заключены под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты являлись участниками организации, вовлекали новых сторонников, проводили собрания и встречи участников организации, разрабатывали и распространяли литературу, а также транслировали информацию в интернете.
Следователи провели порядка 20 обысков по местам жительства организаторов и адептов запрещенной организации, а также в занимаемых ими помещениях на территории Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Абинского и Усть-Лабинского районов. Были обнаружены и изъяты средства связи, запрещенная литература и атрибутика.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, сначала занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Организация, признанная нежелательной в России
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