Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/arest-1965310888.html
На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*
На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 09.08.2024
На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*
Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:06
2024-08-09T23:06
происшествия
россия
китай
краснодарский край
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в организации деятельности иностранной неправительственной структуры "Фалуньгун"* ("Фалунь Дафа"), чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательными на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ)… В настоящее время оба организатора по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю судом заключены под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты являлись участниками организации, вовлекали новых сторонников, проводили собрания и встречи участников организации, разрабатывали и распространяли литературу, а также транслировали информацию в интернете. Следователи провели порядка 20 обысков по местам жительства организаторов и адептов запрещенной организации, а также в занимаемых ими помещениях на территории Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Абинского и Усть-Лабинского районов. Были обнаружены и изъяты средства связи, запрещенная литература и атрибутика. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, сначала занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20240809/glavred-1965251506.html
https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
россия
китай
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, китай, краснодарский край, государственный департамент сша
Происшествия, Россия, Китай, Краснодарский край, Государственный департамент США
На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*

На Кубани арестовали двух организаторов ячейки религиозного движения "Фалуньгун"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты.
Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов** - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации
Вчера, 17:16
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в организации деятельности иностранной неправительственной структуры "Фалуньгун"* ("Фалунь Дафа"), чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательными на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ)… В настоящее время оба организатора по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю судом заключены под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты являлись участниками организации, вовлекали новых сторонников, проводили собрания и встречи участников организации, разрабатывали и распространяли литературу, а также транслировали информацию в интернете.
Следователи провели порядка 20 обысков по местам жительства организаторов и адептов запрещенной организации, а также в занимаемых ими помещениях на территории Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Абинского и Усть-Лабинского районов. Были обнаружены и изъяты средства связи, запрещенная литература и атрибутика.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, сначала занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Организация, признанная нежелательной в России
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты
4 октября 2023, 11:40
 
ПроисшествияРоссияКитайКраснодарский крайГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала