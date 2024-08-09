https://ria.ru/20240809/arest-1965310888.html

На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*

На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 09.08.2024

На Кубани арестовали двух организаторов секты "Фалуньгун"*

Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:06

2024-08-09T23:06

2024-08-09T23:06

происшествия

россия

китай

краснодарский край

государственный департамент сша

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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Суд арестовал в Краснодарском крае двух организаторов ячейки китайского религиозного движения "Фалуньгун"* , сообщили в СУ СКР Кубани. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в организации деятельности иностранной неправительственной структуры "Фалуньгун"* ("Фалунь Дафа"), чьи зарубежные центры (шесть американских и один британский) признаны нежелательными на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ)… В настоящее время оба организатора по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю судом заключены под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты являлись участниками организации, вовлекали новых сторонников, проводили собрания и встречи участников организации, разрабатывали и распространяли литературу, а также транслировали информацию в интернете. Следователи провели порядка 20 обысков по местам жительства организаторов и адептов запрещенной организации, а также в занимаемых ими помещениях на территории Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Абинского и Усть-Лабинского районов. Были обнаружены и изъяты средства связи, запрещенная литература и атрибутика. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число своих последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, сначала занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20240809/glavred-1965251506.html

https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html

россия

китай

краснодарский край

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происшествия, россия, китай, краснодарский край, государственный департамент сша