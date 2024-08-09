Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера
Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера Шейх Хасину
© AP Photo / Kimimasa MayamaЭкс-премьер Бангладеш Шейх Хасина
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Нахид Ислам заявил, что новое правительство намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну на фоне протестов.
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"Мы хотим арестовать ее. Будет ли это сделано через обычную судебную систему или через специальный трибунал - мы обсуждаем, как это осуществить", - заявил Нахид Ислам в интервью агентству Рейтер.
В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.