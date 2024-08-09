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Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера - РИА Новости, 09.08.2024
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23:00 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html
Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера
Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера - РИА Новости, 09.08.2024
Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера
Министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Нахид Ислам заявил, что новое правительство намерено арестовать бывшего премьер-министра... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:00
2024-08-09T23:00
в мире
бангладеш
дакка (город)
сша
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Нахид Ислам заявил, что новое правительство намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну на фоне протестов. Ранее сын Шейх Хасины Саджиб Вазед, проживающий в США, заявил, что его мать находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит о проведении выборов. "Мы хотим арестовать ее. Будет ли это сделано через обычную судебную систему или через специальный трибунал - мы обсуждаем, как это осуществить", - заявил Нахид Ислам в интервью агентству Рейтер. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965203130.html
https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), сша, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), США, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера

Новое правительство Бангладеш намерено арестовать экс-премьера Шейх Хасину

© AP Photo / Kimimasa MayamaЭкс-премьер Бангладеш Шейх Хасина
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш Нахид Ислам заявил, что новое правительство намерено арестовать бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая покинула страну на фоне протестов.
Ранее сын Шейх Хасины Саджиб Вазед, проживающий в США, заявил, что его мать находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит о проведении выборов.
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В состав временного правительства Бангладеш вошли известные эксперты
Вчера, 14:50
«
"Мы хотим арестовать ее. Будет ли это сделано через обычную судебную систему или через специальный трибунал - мы обсуждаем, как это осуществить", - заявил Нахид Ислам в интервью агентству Рейтер.
В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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В миреБангладешДакка (город)СШАШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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