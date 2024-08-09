https://ria.ru/20240809/arest-1965217266.html

В Астрахани арестовали бывшего главу города

В Астрахани арестовали бывшего главу города - РИА Новости, 09.08.2024

В Астрахани арестовали бывшего главу города

Кировский районный суд Астрахани арестовал экс-главу администрации города, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:28

2024-08-09T15:28

2024-08-09T15:28

происшествия

жкх

астрахань

астраханская область

россия

олег полумордвинов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани арестовал экс-главу администрации города, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. В четверг администрация губернатора Астраханской области сообщила о задержании экс-главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и директора компании "Айтиком", подозреваемых в покушении на мошенничество. По информации следствия, за деньги они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. "Кировским районным судом города Астрахани избрана мера пресечения в отношении бывшего главы администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)... Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе с другими лицами совершил покушение на мошенничество в рамках заключенного в 2023 году между управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани и обществом с ограниченной ответственностью муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму свыше 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240806/mosgorsud-1964374441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, астрахань, астраханская область, россия, олег полумордвинов