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В Астрахани арестовали бывшего главу города - РИА Новости, 09.08.2024
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15:28 09.08.2024
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В Астрахани арестовали бывшего главу города
В Астрахани арестовали бывшего главу города - РИА Новости, 09.08.2024
В Астрахани арестовали бывшего главу города
Кировский районный суд Астрахани арестовал экс-главу администрации города, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:28
2024-08-09T15:28
происшествия
жкх
астрахань
астраханская область
россия
олег полумордвинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани арестовал экс-главу администрации города, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда. В четверг администрация губернатора Астраханской области сообщила о задержании экс-главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и директора компании "Айтиком", подозреваемых в покушении на мошенничество. По информации следствия, за деньги они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. "Кировским районным судом города Астрахани избрана мера пресечения в отношении бывшего главы администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)... Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе с другими лицами совершил покушение на мошенничество в рамках заключенного в 2023 году между управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани и обществом с ограниченной ответственностью муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму свыше 100 миллионов рублей.
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происшествия, жкх, астрахань, астраханская область, россия, олег полумордвинов
Происшествия, ЖКХ, Астрахань, Астраханская область, Россия, Олег Полумордвинов
В Астрахани арестовали бывшего главу города

Суд арестовал экс-главу Астрахани Полумордвинова за покушение на мошенничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Астрахани Олег Полумордвинов
Глава Астрахани Олег Полумордвинов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Астрахани Олег Полумордвинов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани арестовал экс-главу администрации города, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда.
В четверг администрация губернатора Астраханской области сообщила о задержании экс-главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и директора компании "Айтиком", подозреваемых в покушении на мошенничество. По информации следствия, за деньги они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства.
«
"Кировским районным судом города Астрахани избрана мера пресечения в отношении бывшего главы администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)... Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый вместе с другими лицами совершил покушение на мошенничество в рамках заключенного в 2023 году между управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани и обществом с ограниченной ответственностью муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму свыше 100 миллионов рублей.
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ПроисшествияЖКХАстраханьАстраханская областьРоссияОлег Полумордвинов
 
 
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