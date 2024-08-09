https://ria.ru/20240809/aes-1965280565.html
Курская АЭС работает штатно
Курская АЭС работает штатно - РИА Новости, 09.08.2024
Курская АЭС работает штатно
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:19
2024-08-09T19:19
2024-08-09T19:26
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что радиационный фон на станции и в ее районе находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
https://ria.ru/20240809/aes-1965147714.html
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курская аэс, россия, курская область, курчатов
Курская АЭС, Россия, Курская область, Курчатов
Курская АЭС работает штатно
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что радиационный фон на станции и в ее районе находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.