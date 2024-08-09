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Курская АЭС работает штатно - РИА Новости, 09.08.2024
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19:19 09.08.2024 (обновлено: 19:26 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/aes-1965280565.html
Курская АЭС работает штатно
Курская АЭС работает штатно - РИА Новости, 09.08.2024
Курская АЭС работает штатно
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:19
2024-08-09T19:26
курская аэс
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что радиационный фон на станции и в ее районе находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
https://ria.ru/20240809/aes-1965147714.html
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Курская АЭС, Россия, Курская область, Курчатов
Курская АЭС работает штатно

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что радиационный фон на станции и в ее районе находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Вчера, 12:18
 
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